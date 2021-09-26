  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЄС закликав Белград і Приштину до мирного врегулювання конфлікту в Косово

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ЄС закликає погасити конфлікт, доки криза не перекинулася далі - ЄС закликав Белград і Приштину до мирного врегулювання конфлікту в Косово
    ЄС закликає погасити конфлікт, доки криза не перекинулася далі
    фото з відкритих джерел

    Жозеп Боррель закликав Белград і Приштину «вивести сили поліції і розібрати барикади»

    Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав Белград і Приштину до негайної деескалації напруги у північних районах Косова, виведення з регіону всіх поліцейських спецпідрозділів, та висловив готовність допомогти сторонам вирішити існуючі суперечки шляхом переговорів. Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС, що оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

    «Я продовжую уважно спостерігати за ситуацією на півночі Косова. Сербія і Косово мають без додаткових умов здійснити деескалацію ситуації на місці, шляхом негайного відведення підрозділів спеціальної поліції та розблокування доріг. Будь-які подальші провокації або односторонні та нескоординовані дії є неприйнятними», – йдеться у документі.

    Як зазначив Боррель, Косово і Сербія мають знайти рішення для розрядки ситуації та погодити шляхи просування вперед до нормалізації відносин. За його словами, ЄС готовий активно підтримувати такі зусилля.

    «Лідери як Косова, так і Сербії несуть повну відповідальність за будь-які ризики для безпеки та добробуту місцевих спільнот у Косові та у Сербії. Я наголосив на цьому під час телефонних розмов з Президентом (Сербії) Вучичем та прем’єр-міністром (Косово) Курті цього тижня», – підкреслив Високий представник ЄС.

    Він зауважив, що двосторонній діалог між Косовим та Сербією за посередництва ЄС залишається єдиною платформою для вирішення всіх усе ще відкритих проблем, зокрема у сфері свободи руху та ліцензійних автомобільних номерів, та закликав обидві сторони активно використовувати цей інструмент. Посередники на переговорах між сторонами мають прибути до Брюсселя протягом наступних кількох днів, у готовності та з повноваженнями приймати відповідальні рішення для пошуку рішень у інтересах своїх громадян.

    «Ми повторюємо, що очікуємо від Косова та від Сербії повернення до умов, що сприятимуть возз’єднанню, регіональній стабільності та співпраці в інтересах всіх громадян. Це є вирішальним для досягнення широкої та зобов’язуючої угоди щодо нормалізації відносин між ними, що є необхідним для обох сторін для просування європейським шляхом», – зазначив Боррель.

    Він повідомив, що перебуває в тісному контакті з Генеральним секретарем НАТО, та подякував йому за відмінну співпрацю між стабілізаційним контингентом НАТО KFOR та місією ЄС у Косові EULEX.

    «KFOR відіграє ключову роль у підтриманні регіональної стабільності на Західних Балканах», –додав Високий представник ЄС.

    Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

    Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.

    Також Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президенткою Косова.

    Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті. За неї проголосував 71 зі 120 депутатів.

    Читайте також:
    Теги: ЄС НАТО Сербія Косово конфликт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС закликав Белград і Приштину до мирного врегулювання конфлікту в Косово