ЄС закликав Белград і Приштину до мирного врегулювання конфлікту в Косово

Жозеп Боррель закликав Белград і Приштину «вивести сили поліції і розібрати барикади»

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав Белград і Приштину до негайної деескалації напруги у північних районах Косова, виведення з регіону всіх поліцейських спецпідрозділів, та висловив готовність допомогти сторонам вирішити існуючі суперечки шляхом переговорів. Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС, що оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Я продовжую уважно спостерігати за ситуацією на півночі Косова. Сербія і Косово мають без додаткових умов здійснити деескалацію ситуації на місці, шляхом негайного відведення підрозділів спеціальної поліції та розблокування доріг. Будь-які подальші провокації або односторонні та нескоординовані дії є неприйнятними», – йдеться у документі.

Як зазначив Боррель, Косово і Сербія мають знайти рішення для розрядки ситуації та погодити шляхи просування вперед до нормалізації відносин. За його словами, ЄС готовий активно підтримувати такі зусилля.

«Лідери як Косова, так і Сербії несуть повну відповідальність за будь-які ризики для безпеки та добробуту місцевих спільнот у Косові та у Сербії. Я наголосив на цьому під час телефонних розмов з Президентом (Сербії) Вучичем та прем’єр-міністром (Косово) Курті цього тижня», – підкреслив Високий представник ЄС.

Він зауважив, що двосторонній діалог між Косовим та Сербією за посередництва ЄС залишається єдиною платформою для вирішення всіх усе ще відкритих проблем, зокрема у сфері свободи руху та ліцензійних автомобільних номерів, та закликав обидві сторони активно використовувати цей інструмент. Посередники на переговорах між сторонами мають прибути до Брюсселя протягом наступних кількох днів, у готовності та з повноваженнями приймати відповідальні рішення для пошуку рішень у інтересах своїх громадян.

«Ми повторюємо, що очікуємо від Косова та від Сербії повернення до умов, що сприятимуть возз’єднанню, регіональній стабільності та співпраці в інтересах всіх громадян. Це є вирішальним для досягнення широкої та зобов’язуючої угоди щодо нормалізації відносин між ними, що є необхідним для обох сторін для просування європейським шляхом», – зазначив Боррель.

Він повідомив, що перебуває в тісному контакті з Генеральним секретарем НАТО, та подякував йому за відмінну співпрацю між стабілізаційним контингентом НАТО KFOR та місією ЄС у Косові EULEX.

«KFOR відіграє ключову роль у підтриманні регіональної стабільності на Західних Балканах», –додав Високий представник ЄС.

Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.

Також Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президенткою Косова.

Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті. За неї проголосував 71 зі 120 депутатів.