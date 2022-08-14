Населення Землі досягло рекордної відмітки

Чоловіків у світі поки що більше, ніж жінок

Чисельність населення планети Земля офіційно досягла кількості 8 млрд осіб і продовжує збільшуватися. Такі дані 14 серпня наводить портал Countrymetrics.info, на якому розміщено віртуальний лічильник мешканців планети в режимі реального часу.

Актуальна чисельність людей на планеті складає близько 8,009 млрд осіб, з них чоловіків – 4,041 млрд, жінок – 3,968 млрд. Тобто чоловіків на Землі на 1% більше, ніж жінок – 50,5% проти 49,5% відповідно.

З початку року на планеті народилося 99 мільйонові людей, саме 14 серпня родилося близько півмільйона дітей. При цьому з початку року померло 38,5 млн людей, за останню добу – 149 тисяч.

Також наводяться три найпоширеніші причини смертей мешканців Землі: це ішемічна хвороба серця (5,9 млн випадків у поточному році), інсульт (4,2 млн випадків у 2022 році) та гострі інфекції нижніх дихальних шляхів (2,1 млн випадків у цьому року).

Найбільше людей живе в таких країнах: Китай (1,456 млрд), Індія (1,418 млрд), США (336 млн), Індонезія (281 млн), Пакистан (230 млн), Нігерія (218 млн), Бразилія (216 млн), Бангладеш (169 млн), Росія (146 млн) і Мексика (132 млн).

Раніше Організація Об'єднаних Націй повідомляла, що населення світу може досягти 8-мільярдної позначки вже в середині жовтня – листопаді цього року, при цьому Індія змінить Китай як найгустонаселенішу країну світу у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що компанію Apple можуть залучити до перепису населення в Україні.

У вересні 2021 року комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення. Того ж року кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

До слова, за 2021 рік від наслідків уживання наркотичних засобів у Росії померли більше 10 тис. осіб.