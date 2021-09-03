Українців порахують в «яблуках»? Apple можуть залучити до перепису населення

Україна домовляється з Apple про проведення перепису населення з використанням технологій американської компанії

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі Apple Park в Купертіно. Про це йдеться у повідомлені на сайті Офісу президента України.

Один з проєктів, які обговорювали на зустрічі, – проведення перепису населення з використанням інноваційних підходів та залучення новітніх інструментів. Йшлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

Перепис населення в США проводився у 2020 році. Його проводили із залученням техніки та сервісів Apple. Напередодні цього Лука Маестрі, фінансовий директор Бюро перепису населення США, заявляв, що відомство планує закупи велику кількість пристроїв компанії.

За його словами, для перепису населення мали використовуватися смартфони iPhone і планшети iPad. Передбачалося, що завдяки гаджетам можна буде підвищити точність даних, що збираються, і поліпшити управління ними.

Також Маестрі зазначав, що бюро за допомогою фінансової платформи Apple Financial Services почне використовувати «сотні тисяч» пристроїв Apple для реалізації «інноваційної моделі збору та управління даними перепису населення».

Перепис в США проводиться з 1790 року кожні 10 років.