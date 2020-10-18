НАТО застерігає Туреччину від використання російських зенітно-ракетних систем



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16 жовтня турецькі військові вперше випробували російські С-400

Російська система може становити загрозу для повітряних суден союзників, зазначили у НАТО

У керівництві НАТО стурбовані з приводу проведених Туреччиною пусків російської зенітно-ракетної системи С-400.

Про це інформує Deutsche Welle, цитуючи слова представниці НАТО.

«Ця система може становити загрозу для повітряних суден союзників і негативно вплинути на відносини між партнерами по альянсу», — наголосила вона.

Також представниця Північноатлантичного Альянсу додала, що для Туреччини як для члена НАТО важливо з іншими союзниками продовжувати пошук альтернативних шляхів. При цьому кожен проведений Туреччиною тест С-400, якщо ці випробування підтверджуються, «викликає жаль».

Там зазначили, що рішення є національною прерогативою Анкари, але C-400 не може бути залучений до протиповітряної і протиракетної систем НАТО.

Напередодні, 16 жовтня, турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни.