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    У світі

    НАТО застерігає Туреччину від використання російських зенітно-ракетних систем

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    <span>16 жовтня турецькі військові вперше випробували російські С-400</span> - НАТО застерігає Туреччину від використання російських зенітно-ракетних систем
    16 жовтня турецькі військові вперше випробували російські С-400

    Російська система може становити загрозу для повітряних суден союзників, зазначили у НАТО

    У керівництві НАТО стурбовані з приводу проведених Туреччиною пусків російської зенітно-ракетної системи С-400.

    Про це інформує Deutsche Welle, цитуючи слова представниці НАТО.

    «Ця система може становити загрозу для повітряних суден союзників і негативно вплинути на відносини між партнерами по альянсу», — наголосила вона.

    Також представниця Північноатлантичного Альянсу додала, що для Туреччини як для члена НАТО важливо з іншими союзниками продовжувати пошук альтернативних шляхів. При цьому кожен проведений Туреччиною тест С-400, якщо ці випробування підтверджуються, «викликає жаль».

    Там зазначили, що рішення є національною прерогативою Анкари, але C-400 не може бути залучений до протиповітряної і протиракетної систем НАТО.

    Напередодні, 16 жовтня, турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни.

    Туреччина Росія НАТО військові навчання військові військова техніка озброєння
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