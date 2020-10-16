Росія завозить бойовикам нові танки – розвідка



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Росія завозить залізницею танки на Донбас

Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б, - Міноборони

З території РФ бойовикам завозяться залізницею нові танки Т-72Б. Про це повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, триває переозброєння танкових підрозділів. Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б», – зазначив Мотузяник.

За його словами, вилучені окупантами з танкових підрозділів танки Т-64 розміщуватимуться на спеціальних майданчиках для демонстрації у такий спосіб виконання Мінських домовленостей про відведення важкої техніки від лінії зіткнення.

Нагадаємо, командування російсько-окупаційних військ посилює вимоги до бойової підготовки так званого «військовозобов’язаного населення» на Донбасі.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 15 жовтня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

До слова, генерал Кривонос заявив, що Збройні сили можуть взяти в полон ватажків «ЛНР» і «ДНР».