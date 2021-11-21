Жертвами повені в Індії стали 15 людей

Понад 100 людей зникли безвісти після повені на півдні країни

Причиною повені на півдні Індії стали сильні дощі

Жертвами повені на півдні Індії стали щонайменше 15 осіб. Ще понад 100 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Причиною повені в штаті Андхра-Прадеш, унаслідок якої загинули щонайменше 15 осіб і понад 100 зникли безвісти, стали сильні зливи.

В районах, які найбільше постраждали, розгорнуто групи Національних сил реагування на надзвичайні ситуації. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Паводки також негативно позначилися на залізничному та дорожньому русі в багатьох районах Андхра-Прадеш.

Нагадаємо, в Індії віряни купаються в отруєній річці.

Читайте також: