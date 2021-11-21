  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Жертвами повені в Індії стали 15 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Понад 100 людей зникли безвісти після повені на півдні країни - Жертвами повені в Індії стали 15 людей

    Понад 100 людей зникли безвісти після повені на півдні країни

    Фото з відкритих джерел

    Причиною повені на півдні Індії стали сильні дощі

    Жертвами повені на півдні Індії стали щонайменше 15 осіб. Ще понад 100 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Сіньхуа».

    Причиною повені в штаті Андхра-Прадеш, унаслідок якої загинули щонайменше 15 осіб і понад 100 зникли безвісти, стали сильні зливи.

    В районах, які найбільше постраждали, розгорнуто групи Національних сил реагування на надзвичайні ситуації. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

    Паводки також негативно позначилися на залізничному та дорожньому русі в багатьох районах Андхра-Прадеш.

    Нагадаємо, в Індії віряни купаються в отруєній річці.

    Читайте також:
    Теги: надзвичайні ситуації повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жертвами повені в Індії стали 15 людей