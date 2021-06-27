На Донеччині арештували пенсіонера, який замордував собаку металевий колуном

У суді обвинувачений визнав свою вину

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області визнав винним непрацюючого чоловіка у жорсткому поводженні з тваринами і призначив покарання у вигляді одного місяця арешту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 червня.

За матеріалами справи 9 травня, перебуваючи на території свого домоволодіння, чоловік наніс металевим колуном не менше п`яти ударів по тілу собаки. Від отриманих травм тварина померла.

У суді обвинувачений зізнався у скоєну, пояснив: пес його вкусив і це розлютило чоловіка. Потім він завдав чотири удари металевим колуном по тварині. Додав, що щиро розкаюється у вчиненому і просив суд не призначати покарання, яке пов`язано з позбавленням волі.

Під час обрання міри покарання суд звернув увагу на той факт, що обвинувачений на момент вчинення правопорушення досяг пенсійного віку, але ні де не працює, будь якого доходу не має, пенсії не утримує. Вказані обставини перешкоджають суду та роблять недоцільним призначення обвинуваченому покарання у вигляді штрафу або обмеження волі. Тому арешт на один місяць, на думку суду, є справедливим, необхідним та достатнім покаранням для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Як повідомляв «Главком», у квітні Самарський районний суд Дніпра призначив один рік обмеження волі, замінивши на два роки випробувального терміну для дівчини, яка викинула свою кішку з восьмого поверху.

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