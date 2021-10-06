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    «Маршруточна мафія» пішла до суду: перевізники подали позов до столичної влади

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    21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років&nbsp;публічно перевірила першу порцію столичних перевізників - «Маршруточна мафія» пішла до суду: перевізники подали позов до столичної влади
    21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників
    Фото: Костянтин Усов/Facebook

    Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки в маршрутках

    Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook.

    «Адептів хаосу на міських автобусних маршрутах Києва ніяк не відпустить стара реальність», – зазначив він.

    Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

    За словам Усова, позов подали:

    • ПП «Парк»,
    • ПП «Авен–Езер»,
    • ТОВ «Радонь»,
    • ТОВ «Ярославь–авто».

    Ці перевізники загалом мають 458 автобусів і обслуговують 55 маршрутів, що становить 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень.

    Усов зазначив, що усі ці перевізники працюють за старими договорами та відмовляються підписувати додаткові угоди, в яких містяться нові умови міста.

    «Війна міста з маршруточною мафією тимчасово переміщується в зали Господарського суду міста Києва. Боротьба за комфортні умови перевезення пасажирів виходить на новий рівень», – додав заступник голови КМДА.

    Нагадаємо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень

    21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

    23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

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    Теги: Київ суд громадський транспорт КМДА перевезення
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    «Маршруточна мафія» пішла до суду: перевізники подали позов до столичної влади