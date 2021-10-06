«Маршруточна мафія» пішла до суду: перевізники подали позов до столичної влади

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників

Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки в маршрутках

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook.

«Адептів хаосу на міських автобусних маршрутах Києва ніяк не відпустить стара реальність», – зазначив він.

Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

За словам Усова, позов подали:

ПП «Парк»,

ПП «Авен–Езер»,

ТОВ «Радонь»,

ТОВ «Ярославь–авто».

Ці перевізники загалом мають 458 автобусів і обслуговують 55 маршрутів, що становить 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень.

Усов зазначив, що усі ці перевізники працюють за старими договорами та відмовляються підписувати додаткові угоди, в яких містяться нові умови міста.

«Війна міста з маршруточною мафією тимчасово переміщується в зали Господарського суду міста Києва. Боротьба за комфортні умови перевезення пасажирів виходить на новий рівень», – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

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