Хмельницький суддя заробив на юристові, який видурив у нього 52 тис. грн

Суддя Олександр Трембач проходив у справі потерпілим від дій шахрая-юриста, якого він раніше судив за побиття працівника поліції

Шахрай заплатить великий штраф державі і компенсує завдану матеріальну і моральну шкоди служителю Феміди

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав винним керівника ТзОВ «Юридична компанія «Норма права» у шахрайстві та обіцянці надати неправомірну вигоду і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 12 серпня.

За даними досудового розслідування, обвинувачений орієнтовно з 2017 року систематично звертався зі скаргами на дії судді Хмельницького міськрайонного суду Олександра Трембача до різних інстанцій (прокуратури, комітету Верховної Ради України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності). Також юрист знав, що суддя Трембач буде проходити атестацію на відповідність займаній посаді та розумів, що подані ним скарги та звернення, можуть стати перешкодою для успішного проходження атестації. А тому вирішив шляхом обману заволодіти грошима судді.

Прикрившись нібито дружніми стосунками з членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), юрист запропонував судді за 52 тис. грн залагодити питання щодо успішного проходження атестації. Гроші необхідно було перерахувати на рахунок фірми обвинуваченого.

У середині серпня 2018 року під контролем працівників поліції суддя перерахував 52 тис. грн на фірму обвинуваченого «Юридична компанія «Норма права» за допомогою терміналу «ПриватБанку». Після цього горе-юриста було затримано.

У суді обвинувачений вини не визнав. Розповів, що із суддею Олександром Трембачем знайомий давно, однак останнім часом перебуває у неприязних стосунках. Все через вирок від 13 липня 2016 року, яким суддя Трембач визнав винним юриста у побитті працівника поліції і призначив один рік умовного терміну.

Також обвинувачений повідомив, що вважає Трембача негідним посади судді і дійсно звертався зі скаргами на його поведінку до різних органів та громадських організацій, негативно висловлювався щодо нього у мережі Інтернет.

Окремо юрист наголосив, що є опонентом судді Трембача у цивільних справах, пов`язаних із поділом спільного майна подружжя, надаючи у цих справах правову допомогу колишній дружині служителя Феміди.

Водночас обвинувачений заперечив, що передавав судді квитанції про оплату коштів.

Суддя Трембач, який у цій справі проходив потерпілим, заявив: обвинувачений вийшов на нього через спільного знайомого. І запропонував за 52 тис. грн вирішити всі проблеми. За словами потерпілого, обвинувачений відмовлявся брати готівкою, оскільки побоювався, що буде одразу затриманий правоохоронними органами. Натомість попросив провести оплату на банківські реквізити своєї юридичної фірми.

Розуміючи, що юрист втягує суддю у злочинну діяльність, останній звернувся в поліцію і дав згоду взяти участь у викритті злочину.

Суд допитав уже ексчлена ВККС, який зазначив: не знайомий з обвинуваченим, ніколи з ним не спілкувався. Про обставини справи він довідався від правоохоронців і тоді зрозумів, що хтось намагався «під нього» взяти кошти.

Твердження обвинуваченого про те, що у цьому випадку мала місце провокація з боку судді Трембача, спростовуються дослідженими у справі доказами.

Під час розгляду справи обвинувачений юрист просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності за статтею «Шахрайство» на підставі закінчення термінів давності. Однак суд на це не пішов, пояснивши, що зазначена підстава відсутня.

Крім цього, суд задовольнив цивільний позов судді Трембача до обвинуваченого. Останній має сплатити 520 грн. матеріальної шкоди і 50 тис. грн моральної шкоди.

Іще суд розпорядився конфіскувати у дохід держави 52 тис. грн, які отримала фірма обвинуваченого від судді Трембача за успішне проходження атестації.

Читайте також: