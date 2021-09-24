У Києві «тітушки» побили вікна в маршрутках, що працюють за новими правилами (фото)

Автобуси маршруту №150 припинили перевезення пасажирів

У четвер, 23 вересня, близько 16:00 в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа). Про це повідомляє «Обозреватель».

На зупинці «Кирилівська церква» у напрямку Троєщини з автобуса вийшов хлопець спортивної статури, дістав з куртки молоток і кілька разів ударив ним по лобовому склу автобуса. У цей час в автобусі перебували пасажири. Про це стало відомо від користувача мережі, який став свідком інциденту.

За 15 хвилин в іншому місці, але на цьому ж маршруті - на його кінцевій зупинці, вул. Милославській – інший хлопець типової зовнішності, проходячи повз автобус, запустив камінь у лобове скло.

Усі автобуси маршруту №150 припинили перевезення пасажирів.

ЗМІ повідомили, що молодики, які вчинили погром, є представниками організації «Український стяг». Проте, громадська організація заявила, що не має жодного відношення до данного інциденту. Вона закликала правоохоронців якнайшвидше розібратися у даній ситуації та знайти винних у цьому злочині.

Нагадаємо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією.

Минулого тижня в Києві представили нових інспекторів Комунальної служби перевезень. Вони розпочали роботу 17 вересня.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.