Названо європейські країни, де стало менше українських біженців (перелік)

Частина європейських країн повідомляє про збільшення українських біженців

Кількість громадян України, які шукають міжнародного захисту в європейських країнах, у вересні зменшилася. Найбільше це явище помітили в Польщі, Німеччині та Франції.

За даними Європейського статистичного бюро Eurostat, у вересні Польща прийняла на 13735 осіб менше порівняно з серпнем, а кількість громадян України, яким запропонували тимчасовий захист, зменшилася на 10160 і 2830 для Франції та Німеччини відповідно, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

З іншого боку, більше українців зафіксовано в деяких інших європейських країнах, таких як Ірландія (900), Данія (345) і Кіпр (105). А такі країни, як Люксембург, Мальта та Румунія, у вересні прийняли менше десяти осіб з України.

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Найбільшу кількість громадян України прихистила Польща – загалом 1,4 млн, за нею йдуть Німеччина (813,725 тис.), Іспанія (145,825 тис.) та Болгарія (134,790 тис.).

Німеччина – країна, яка надала найбільше захисту українським дітям, загалом 15460, що становить 30% усіх громадян України, які отримали такий статус протягом вересня. Крім того, Польща запропонувала захист 13 980 дітям, що становило 26% усіх бенефіціарів, тоді як 2865 осіб, що становить 29% від загальної кількості, отримали захист у Румунії.

Жінки та дівчата в основному користувалися тимчасовим захистом, наданим у державах ЄС, причому про найбільшу кількість жінок, які отримали тимчасовий захист, повідомила Польща (33650, що становить 63% українців, які отримали захист у країні у вересні), Німеччина (30785 або 59%) і Румунії (5605, або 58%).

Німеччина повідомила про найбільшу кількість українських чоловіків, які отримали тимчасовий захист у вересні – загалом 21110, що становить 41%, за нею йдуть Польща (19 900, або 37%) і Румунія (4 115, або 42%).

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Нагадаємо, уряд Польщі планує внести зміни до спеціального закону про допомогу біженцям з України, який прийнятий в країні з початком війни.

За даними опитування 85% українців, які змушені були залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

До слова, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають за кордоном, не повертатися в Україну на зиму.

Раніше президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зневажливо висловився про українських біженців у Європі, заявивши, що вони «ходять по ресторанах і вимагають знижок».