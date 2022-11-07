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Польща змінить законодавство про допомогу українським біженцям: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Польща змінить законодавство про допомогу українським біженцям: подробиці
МВС Польщі готує зміни до закону про допомогу біженцям із України
фото з відкритих джерел

Деяким біженцям із України доведеться платити за проживання у місцях колективного розміщення

Уряд Польщі планує внести зміни до спеціального закону про допомогу біженцям з України, який прийнятий в країні з початком війни. Правки будуть внесені до кінця листопада 2022 року. Про це розповів заступник глави Міністерства внутрішніх справ Польщі Павло Шефернакер в інтерв'ю польському RMF24.

Так, згідно з нинішніми правилами, українські біженці, які понад дев'ять місяців перебувають у Польщі, повинні подавати заявку на продовження терміну дії посвідки на проживання. МВС Польщі хоче зробити це продовження автоматичним.

«Створюючи на початку березня закон про агресію Росії проти України, ми до кінця не знали, наскільки велика група людей до нас прибуде, наскільки велика група людей візьметься у нас працювати. Адже самі біженці говорили, що приїжджають сюди ненадовго», – пояснив чиновник.

При цьому на біженців чекає ще одне нововведення – МВС Польщі планує з січня 2023 року ввести плату для біженців за перебування в місцях колективного розміщення. Йдеться про центри, хостели, гостьові будинки та інше. З 1 січня ті, хто може утримувати себе і сім'ю, покриватимуть половину витрат на проживання. Причому перший платіж доведеться зробити за три місяці вперед. А якщо через ці три місяці люди не зможуть знайти роботу, найняти житло та покинути центр, їм доведеться відшкодовувати 100% відсотків витрат.

Крім того, уряд заморозить польські соціальні виплати для біженців тим людям, хто не перебуває на території Польщі щодня.

«Ми хочемо, щоб пільги отримували люди, які дійсно тут живуть, працюють і функціонують в нашому суспільстві. Якщо така людина виїжджає з нашої країни та через деякий час повертається, то в процедурі відповідного відомства буде з'ясовано, чи дійсно він перебував у Польщі більш тривалий період часу, або зараз центр його життя фактично знаходиться в Україні», – зазначив Шефернакер.

Нагадаємо, за даними опитування 85% українців, які змушені були залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

До слова, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають за кордоном, не повертатися в Україну на зиму.

До слова, раніше президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зневажливо висловився про українських біженців у Європі, заявивши, що вони «ходять по ресторанах і вимагають знижок».

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Теги: біженці Польща

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