Сенат США затвердив нового главу ЦРУ

Кандидатура Бернса була схвалена Сенатом одноголосно

Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив нового главу Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Ним стане Вільям Бернс.

Про це повідомляє The New York Times.

Кандидатура Бернса була схвалена Сенатом одноголосно без поіменного голосування.

Зазначається, що найближчим часом він буде приведений до присяги.

Вільям Бернс – колишній посол США в Російській Федерації та Йорданії. Він за свою довгу кар'єру заробив репутацію людини, яка ретельно аналізує проблеми національної безпеки і зовнішньої політики.

Раніше на слуханнях у Сенаті, в ході яких обговорювалася кандидатура, Бернс підкреслив, що він бачить запоруку національної безпеки США насамперед у протидії «ворожому і хижацькому» впливу Китаю.

Виступаючи в Сенаті Бернс сказав, що, якби він керував університетом, то рекомендував би закрити Інститут Конфуція – китайські культурні центри, які фінансуються Пекіном, організовані на території кампусів американських коледжів і університетів. Багато конгресменів вважають Інститут Конфуція інструментом китайської пропаганди.

Бернс додав, що добробуту Сполучених Штатів як і раніше загрожують Росія, Північна Корея та Іран. Крім того, на його думку, серйозні ризики національній безпеці несуть зміни клімату, проблеми глобальної охорони здоров'я і кіберзагрози.

Як очікується, Бернс і інші керівники розвід спільноти, підтримані адміністрацією Байдена, займуться вирішенням пов'язаних з Росією проблем, включаючи розслідування недавніх хакерських атак на урядові і приватні мережі в США.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Джо Байден вніс на розгляд Сенату кандидатуру колишнього посла Сполучених Штатів у Росії Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ.

Колишня глава ЦРУ Джина Хаспел пішла у відставку 19 січня.