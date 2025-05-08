«Нехай буде мир». Перша заява нового Папи Римського Лева XIV (відео)

Папа Римський: Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир

Новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву понтифіка.

«Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив Папа Римський.

Понтифік закликав віруючих не боятися і об'єднатися з Богом. Він подякував всім кардиналам, які його обрали.

Віряни зустріли Папу Римського оплесками.

Нагадаємо, що з димаря Сикстинської капели у Ватикані під вечір 8 травня пішов білий дим. Це означає, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

Згодом новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Найближчим часом він має дати папське благословення.

До слова, президент США Дональд Трамп привітав з обранням першого в історії американського Папу Римського Роберта Френсіса Прево. Очільник США наголосив, що з «нетерпінням чекає» зустрічі з Папою Левом XIV. «Це буде дуже значущий момент», – додав він.

Також президент України Володимир Зеленський привітав з обранням американського Папу Римського Роберта Френсіса Прево.