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Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано
Як відомо, у четвер, 8 травня, у Ватикані стартував другий день виборів нового Папи Римського
фото: скриншот відео

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди

З димаря Сикстинської капели у Ватикані під вечір 8 травня пішов білий дим. Це означає, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського. Про це повідомляє «Главком».

Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано фото 1
скриншот: Reuters

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Як відомо, у четвер, 8 травня, у Ватикані стартував другий день виборів нового Папи Римського. Голосування заплановані протягом дня – два вранці, два в другій половині дня. Перші голосування відбулися об 11:30 та 13:00 за київським часом.

Люди в очікування голосування у Ватикані
Люди в очікування голосування у Ватикані
фото: Главком
Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано фото 2
фото: Главком

Далі кардинали пообідають, після чого відбудуться ще два голосування приблизно о 17:30 (18:30 за київським часом) і 19:00 (20:00 відповідно).

Варто зазначити, що дим не завжди зʼявляється дим для кожного з чотирьох голосувань. Під час перших голосувань вранці і вдень білий дим з'являється лише в тому випадку, якщо обирається новий Папа. В іншому випадку дим з'являється лише двічі – наприкінці ранкового та наприкінці вечірнього голосування.

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

Як раніше повідомляє «Главком», середня тривалість останніх 10 конклавів становила більш як три дні, і жоден з них не тривав понад п'ять днів. Найкоротший – відбувався 2013 року і тривав лише два дні.

Протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву. У середу пройде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху каплиці означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що церква отримала нового лідера.

Близько 80% кардиналів, які увійдуть до Сикстинської капели, були призначені Франциском, що збільшує ймовірність того, що його наступник якимось чином продовжить його прогресивну політику, попри сильний спротив консерваторів. Італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються головними претендентами на перемогу.

Нагадаємо, територія Ватикану відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сикстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.

Теги: Ватикан католицька церква Конклав

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