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«Сподіваємося на підтримку». Зеленський привітав Льва XIV з обранням на престол

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Сподіваємося на підтримку». Зеленський привітав Льва XIV з обранням на престол
«Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату», – заявив Зеленський
колаж: glavcom.ua

Зеленський: У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану

Президент України Володимир Зеленський привітав з обранням американського Папу Римського Роберта Френсіса Прево. Як передає «Главком», про це він йдеться на офіційних ресурсах глави держави. 

«Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян. 

«У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру», – зауважив Зеленський.

Гарант побажав Його Святості Льву XIV «мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії».

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

«Сподіваємося на підтримку». Зеленський привітав Льва XIV з обранням на престол фото 1
скриншот: Reuters

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У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

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Теги: Ватикан Папа Римський Конклав католицька церква релігія Володимир Зеленський

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