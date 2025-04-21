США замахнулися на Ватикан: хочуть свого Папу!

Який шлях до віри Джей Ді Венса?

Що покликало віцепрезидента США святкувати з сім‘єю Великдень у Римі? Більше того, Джей Ді Венс зустрівся з ключовими персонами Ватикану. Кому і чому потрібен був цей діалог?

Більшість католиків США на президентських виборах підтримали Дональда Трампа. Але Трамп і його команда перетворили католицизм на складову своєї культурної війни.

Колишній атеїст Венс – новонавернений католик, який раніше вважав віру привілеєю обраних і багатих, почав критикувати церкву, а через неї і Ватикан. В своїй нахабній манері в ефірі Fox News він послав Папу Римського Франциска погуглити щодо вчення Святого Августина, а той йому написав листа – відповідь з поясненням.

Що відбувається?

Трамп і його команда намагаються за рахунок реформації в церкві стати на дорогу до третього президентського терміну. Проводилася велика робота аби впливати на позицію Папи Франциска, більше того – США хочуть аби наступним Папою Римським була людина, яку вони лобіюють. Кого США бачать наступником? Віцепрезидент Венс заговорив про новореформістську церкву нового покоління XXI століття, яка буде повернута до ультраконсервативних поглядів. І при цьому Венс не підбирає слів.

Який шлях до віри Джей Ді Венса? Як неповага до розуму, інтелегентних людей, культури інших народів поєднуються з християнською ідеєю? Політика Білого дому їде врозріз з Ватиканом: депортація, війна в Газі, позиція щодо гуманітарної допомоги. Це зіткнення двох католицизмів? Двох поглядів?