Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу

Сьогодні, 8 травня, 267-м Папою Римським став Роберт Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. Про це повідомляє Reuters.

фото: reuters

Кардинал Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс (США). У 1977 році він вступив до новіціату Ордену святого Августина (O.S.A.) в провінції Матері Доброго Порадника, що базується в Сент-Луїсі. Урочисті чернечі обіти склав 29 серпня 1981 року. Теологічну освіту здобув у Католицькому теологічному союзі в Чикаго.

У 27-річному віці був направлений до Риму для навчання канонічного права в Папському університеті святого Томи Аквінського (Анджелікум). Священниче рукоположення прийняв 19 червня 1982 року. У 1984 році здобув ліценціат з канонічного права, після чого служив на місії в Чулуканасі (Перу) впродовж 1985–1986 років.

У 1987 році захистив докторську дисертацію, присвячену ролі місцевого пріора в Ордені святого Августина. Того ж року став директором з покликань та місій провінції Матері Доброго Порадника в Олімпія Філдс (Іллінойс).

фото з відкритих джерел

З 1988 року вирушив до Перу в Трухільо. Там обіймав посаду судового вікарія Трухільйоської архідієцезії (1989-1998) і викладав канонічне, патристичне та моральне право в семінарії «Сан-Карлос е Сан-Марсело».

У 1999 році його обрали провінційним пріором своєї провінції в Чикаго. У 2001 році був обраний Генеральним пріором Ордену святого Августина, а у 2007 році переобраний на цю посаду.

У жовтні 2013 року повернувся до Чикаго, де працював наставником професів і провінційним вікарієм. Ці обов’язки виконував до 3 листопада 2014 року, коли Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором дієцезії Чиклайо в Перу з титулом єпископа Суфарського. Посаду обійняв 7 листопада за участі апостольського нунція Джеймса Патріка Гріна, а 12 грудня 2014 року був висвячений на єпископа.

Папа Франциск із кардиналом Робертом Прево у 2013 році фото: Ватикан медіа

З 26 листопада 2015 року виконував обов’язки єпископа Чиклайо. У березні 2018 року обраний другим віцепрезидентом Єпископської конференції Перу. Папа Франциск призначив його членом Конгрегації у справах духовенства у 2019 році, а в 2020 – членом Конгрегації у справах єпископів.

15 квітня 2020 року отримав призначення апостольським адміністратором дієцезії Кальяо. 30 січня 2023 року Папа Франциск доручив йому очолити Дикастерію у справах єпископів і Папську комісію у справах Латинської Америки. А 30 вересня того ж року на консисторії проголосив його кардиналом, надавши титулярну діаконію святої Моніки (Santa Monica).

Нагадаємо, що з димаря Сикстинської капели у Ватикані під вечір 8 травня пішов білий дим. Це означає, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

Згодом новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Найближчим часом він має дати папське благословення.