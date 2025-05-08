Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево
Роберт Френсіс Прево став Папою Римським
фото: скриншот з відео

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу

Сьогодні, 8 травня, 267-м Папою Римським став Роберт Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. Про це повідомляє Reuters.

Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево фото 1
фото: reuters

Кардинал Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс (США). У 1977 році він вступив до новіціату Ордену святого Августина (O.S.A.) в провінції Матері Доброго Порадника, що базується в Сент-Луїсі. Урочисті чернечі обіти склав 29 серпня 1981 року. Теологічну освіту здобув у Католицькому теологічному союзі в Чикаго.

У 27-річному віці був направлений до Риму для навчання канонічного права в Папському університеті святого Томи Аквінського (Анджелікум). Священниче рукоположення прийняв 19 червня 1982 року. У 1984 році здобув ліценціат з канонічного права, після чого служив на місії в Чулуканасі (Перу) впродовж 1985–1986 років.

У 1987 році захистив докторську дисертацію, присвячену ролі місцевого пріора в Ордені святого Августина. Того ж року став директором з покликань та місій провінції Матері Доброго Порадника в Олімпія Філдс (Іллінойс).

Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево фото 2
фото з відкритих джерел

З 1988 року вирушив до Перу в Трухільо. Там обіймав посаду судового вікарія Трухільйоської архідієцезії (1989-1998) і викладав канонічне, патристичне та моральне право в семінарії «Сан-Карлос е Сан-Марсело».

У 1999 році його обрали провінційним пріором своєї провінції в Чикаго. У 2001 році був обраний Генеральним пріором Ордену святого Августина, а у 2007 році переобраний на цю посаду.

У жовтні 2013 року повернувся до Чикаго, де працював наставником професів і провінційним вікарієм. Ці обов’язки виконував до 3 листопада 2014 року, коли Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором дієцезії Чиклайо в Перу з титулом єпископа Суфарського. Посаду обійняв 7 листопада за участі апостольського нунція Джеймса Патріка Гріна, а 12 грудня 2014 року був висвячений на єпископа.

Папа Франциск із кардиналом Робертом Прево у 2013 році
Папа Франциск із кардиналом Робертом Прево у 2013 році
фото: Ватикан медіа

З 26 листопада 2015 року виконував обов’язки єпископа Чиклайо. У березні 2018 року обраний другим віцепрезидентом Єпископської конференції Перу. Папа Франциск призначив його членом Конгрегації у справах духовенства у 2019 році, а в 2020 – членом Конгрегації у справах єпископів.

15 квітня 2020 року отримав призначення апостольським адміністратором дієцезії Кальяо. 30 січня 2023 року Папа Франциск доручив йому очолити Дикастерію у справах єпископів і Папську комісію у справах Латинської Америки. А 30 вересня того ж року на консисторії проголосив його кардиналом, надавши титулярну діаконію святої Моніки (Santa Monica).

Нагадаємо, що з димаря Сикстинської капели у Ватикані під вечір 8 травня пішов білий дим. Це означає, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

Згодом новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Найближчим часом він має дати папське благословення.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Ватикан релігія католицька церква Конклав

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
21 квiтня, 15:39
Байден мав тривалі особисті й робочі стосунки з Франциском
Експрезидент США Джо Байден відвідає похорон Папи Франциска
26 квiтня, 00:27
Похорон Папи Римського: на площі Святого Петра зібралися сотні тисяч людей (відео)
Похорон Папи Римського: на площі Святого Петра зібралися сотні тисяч людей (відео)
26 квiтня, 11:30
Харчування участиків конклаву під жорстким контролем
Таємниця конклаву: чим годуватимуть кардиналів, які обирають Папу Римського
5 травня, 15:45
Папа Франциск заповів переобладнати свій «папамобіль», на якому він вітав і звертався до мільйонів вірян по всьому світу
Із «папамобіля» Франциска зроблять медпункт
6 травня, 11:19
Курт Кох один з тих, хто є найбільш налаштованим до України у всій Ватиканській курії
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
Вчора, 18:31
Папа Франциск та патріарх Кирило. Після початку повномасштабного вторгнення контакти між ними припинилися
Чи зміняться відносини Ватикану і РПЦ з обранням нового Папи. Відповідь посла України
Сьогодні, 08:00
У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Окупанти заявили про перемир'я
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:03

Соціум

«Нехай буде мир». Перша заява нового Папи Римського Лева XIV (відео)
«Нехай буде мир». Перша заява нового Папи Римського Лева XIV (відео)
Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево
Американець, який у 2023 році став кардиналом. Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево
Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського
Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського
Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево
Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
Провідні німецькі компанії взяли на себе відповідальність за прихід Гітлера до влади
Провідні німецькі компанії взяли на себе відповідальність за прихід Гітлера до влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
34K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
23K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
13K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Сьогодні, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua