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Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського
Трамп: Це така честь усвідомлювати, що він є першим американським Папою
фото: Reuters

Очільник США наголосив, що з «нетерпінням чекає» зустрічі з Папою Левом XIV

Президент США Дональд Трамп привітав з обранням першого в історії американського Папу Римського Роберта Френсіса Прево. Як передає «Главком», про це він написав у соцмережі TruthSocial.

«Вітаю кардинала Роберта Франциска Прево, якого щойно було обрано Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він є першим американським Папою. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни», – заявив Трамп.

Очільник США наголосив, що з «нетерпінням чекає» зустрічі з Папою Левом XIV. «Це буде дуже значущий момент», – додав він.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського фото 1
скриншот: Reuters

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У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

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Теги: Папа Римський Ватикан релігія католицька церква Конклав

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