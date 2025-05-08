Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево

Френсіс Прево – перший американський понтифік в історії

Новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Як передає «Главком», про це повідомляє CNN.

Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Найближчим часом він має дати папське благословення.

фото: Vatican Media

Папа Лев XIV вітає вірян з балкону собору Святого Петра.

Нагадаємо, з димаря Сикстинської капели у Ватикані під вечір 8 травня пішов білий дим. Це означає, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського. Про це повідомляє «Главком».

скриншот: Reuters

Як відомо, у четвер, 8 травня, у Ватикані стартував другий день виборів нового Папи Римського. Голосування заплановані протягом дня – два вранці, два в другій половині дня. Перші голосування відбулися об 11:30 та 13:00 за київським часом.

Люди в очікування голосування у Ватикані фото: Главком

фото: Главком

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

Як раніше повідомляє «Главком», середня тривалість останніх 10 конклавів становила більш як три дні, і жоден з них не тривав понад п'ять днів. Найкоротший – відбувався 2013 року і тривав лише два дні.

Протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву. У середу пройде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху каплиці означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що церква отримала нового лідера.

Нагадаємо, територія Ватикану відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сикстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.