Netflix купив права на показ двох культових для росіян фільмів

В англомовній версії Netflix російські фільми будуть називатися Brother і Brother/2. On The Way Home

Сума угоди не повідомляється

Стрімінговий сервіс Netflix купив права на показ російських фільмів «Брат» і «Брат 2» режисера Олексія Балабанова, повідомляє «Медуза».

Фільми будуть доступні до перегляду на Netflix із 1 червня. Їх прев'ю вже з'явилися на сайті платформи. В англомовній версії Netflix вони будуть називатися Brother і Brother/2. On The Way Home.

Netflix придбав права на фільми у російської кінокомпанії СТВ, співзасновником якої був Олексій Балабанов. Сума угоди не повідомляється.

Як зазначає The Bell, «Брат» і «Брат 2» стануть першими старими російськими фільмами, які з'являться на Netflix. Досі сервіс викуповував права на нові проєкти.

Наприкінці травня Netflix оголосив про зйомки свого першого оригінального російського серіалу. Ним стане сучасна версія Анни Кареніної зі Світланою Ходченковою в головній ролі.

До слова, принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix.

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