Принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix

Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», буде присвячений спортивним змаганням Invictus Games

Принц Гаррі виступить в ролі виконавчого продюсера нового проекту стрімінгового сервісу Netflix.

Про це повідомляє The Independent.

Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», буде присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»). У цих змаганнях беруть участь колишні і діючі військовослужбовці, які отримали інвалідність.

В якості творця проекту виступить благодійний фонд принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Стрімінгтовий сервіс в своїй заяві зазначає, що в серіалі покажуть «військовослужбовців, які пройшли через травми і хвороби, що змінили їхнє життя, і їхній шлях до Invictus Games».

Наступний етап змагань повинен відбутися в 2022 році в Гаазі.

Додамо, що 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.