  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix - Принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix
    Принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix
    Фото: Global Look Press

    Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», буде присвячений спортивним змаганням Invictus Games

    Принц Гаррі виступить в ролі виконавчого продюсера нового проекту стрімінгового сервісу Netflix.

    Про це повідомляє The Independent.

    Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», буде присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»). У цих змаганнях беруть участь колишні і діючі військовослужбовці, які отримали інвалідність.

    В якості творця проекту виступить благодійний фонд принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

    Стрімінгтовий сервіс в своїй заяві зазначає, що в серіалі покажуть «військовослужбовців, які пройшли через травми і хвороби, що змінили їхнє життя, і їхній шлях до Invictus Games».

    Наступний етап змагань повинен відбутися в 2022 році в Гаазі.

    Додамо, що 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

    Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

    Теги: США серіал Меган Маркл хвороби Ігри нескорених
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies