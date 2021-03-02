На Банковій істерика: скоро на Netflix вийде фільм-розслідування про справу «вагнерівців»

В Офісі президента можуть, хіба, рішенням РНБО Netflix заборонити

Зовсім погані справи на Банковій.

Спочатку вони заперечували сам факт операції проти «вагнерівців» і казали, що це вигадки, а скандал вигідний Порошенку.

Тепер, радник Єрмака Арестович раптом заявив, що це сам Порошенко злив операцію. Прямо перед виходом розслідування Bellingcat отак взяв і виступив. Ок.

Тепер по пунктам:

1) Арестович визнав те, що раніше до крику заперечував – сам факт операції.

2) З логікою у нього повний швах. Порошенко давав дозвіл на початок операції проти «вагнерівців», проте влітку 2020 президент був Зеленський з Єрмаком, який совав ніс куди не положено. А Порошенко доступу до деталей таємних операцій СБУ і військової розвідки мати вже не міг. І, відповідно, не міг знати що «вагнерівці» вже чекають на фінальну стадію операції. Відповідно, не міг знати жодної інформації, яка би дозволила щось злити чи зірвати.

3) В ОПУ істерика. Вони не знають що робити, бо скоро на Netflix вийде фільм-розслідування. Тому, критичне мислення там просто вимикається, вмикається лайномет.

Можуть, хіба, рішенням РНБО Netflix заборонити.

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