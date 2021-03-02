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    Думки вголос

    На Банковій істерика: скоро на Netflix вийде фільм-розслідування про справу «вагнерівців»

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
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    Зображення:&nbsp;babel.ua - На Банковій істерика: скоро на Netflix вийде фільм-розслідування про справу «вагнерівців»
    Зображення: babel.ua

    В Офісі президента можуть, хіба, рішенням РНБО Netflix заборонити

    Зовсім погані справи на Банковій.

    Спочатку вони заперечували сам факт операції проти «вагнерівців» і казали, що це вигадки, а скандал вигідний Порошенку.

    Тепер, радник Єрмака Арестович раптом заявив, що це сам Порошенко злив операцію. Прямо перед виходом розслідування Bellingcat отак взяв і виступив. Ок.

    Тепер по пунктам:

    1) Арестович визнав те, що раніше до крику заперечував – сам факт операції.

    2) З логікою у нього повний швах. Порошенко давав дозвіл на початок операції проти «вагнерівців», проте влітку 2020 президент був Зеленський з Єрмаком, який совав ніс куди не положено. А Порошенко доступу до деталей таємних операцій СБУ і військової розвідки мати вже не міг. І, відповідно, не міг знати що «вагнерівці» вже чекають на фінальну стадію операції. Відповідно, не міг знати жодної інформації, яка би дозволила щось злити чи зірвати.

    3) В ОПУ істерика. Вони не знають що робити, бо скоро на Netflix вийде фільм-розслідування. Тому, критичне мислення там просто вимикається, вмикається лайномет.

    Можуть, хіба, рішенням РНБО Netflix заборонити.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ РНБО ЧВК «Вагнер» Офіс президента
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