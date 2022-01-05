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    Невідомий підстрелив у Флориді чотирирічну племінницю Джорджа Флойда

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    46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року - Невідомий підстрелив у Флориді чотирирічну племінницю Джорджа Флойда
    46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року
    фото: metrotime

    Невідомий кілька разів вистрілив із вогнепальної зброї по квартирі, у якій перебували четверо дорослих та двоє дітей

    В американському штаті Флорида поранено чотирирічну племінницю афроамериканця Джорджа Флойда, якого навесні 2020 року було вбито поліцейським. Про це повідомляє Fox9.

    Невідомий кілька разів вистрілив із вогнепальної зброї по квартирі, у якій перебували четверо дорослих та двоє дітей.

    За словами сестри Флойда Латонії, дівчинку поранено в живіт, також куля пробила кілька ребер. Дитині зробили операцію. Стан дівчинки задовільний.

    Ведеться розслідування.

    Постраждала племінниця Джорджа Флойда, фото: foxtv
    Постраждала племінниця Джорджа Флойда, фото: foxtv

    Зазначимо, влітку минулого року експолісмен Дерек Шовін уникнув довічного за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда (відео).

    Як вже інформував «Главком», прокуратура вимагала якомога суворішого покарання для Дерека Шовіна.

    Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

    У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

    Згодом міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста.

    Теги: кримінал діти Флорида поліція стрілянина
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    Невідомий підстрелив у Флориді чотирирічну племінницю Джорджа Флойда