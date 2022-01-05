Невідомий підстрелив у Флориді чотирирічну племінницю Джорджа Флойда
Невідомий кілька разів вистрілив із вогнепальної зброї по квартирі, у якій перебували четверо дорослих та двоє дітей
В американському штаті Флорида поранено чотирирічну племінницю афроамериканця Джорджа Флойда, якого навесні 2020 року було вбито поліцейським. Про це повідомляє Fox9.
Невідомий кілька разів вистрілив із вогнепальної зброї по квартирі, у якій перебували четверо дорослих та двоє дітей.
За словами сестри Флойда Латонії, дівчинку поранено в живіт, також куля пробила кілька ребер. Дитині зробили операцію. Стан дівчинки задовільний.
Ведеться розслідування.
Зазначимо, влітку минулого року експолісмен Дерек Шовін уникнув довічного за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда (відео).
Як вже інформував «Главком», прокуратура вимагала якомога суворішого покарання для Дерека Шовіна.
Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.
У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.
Згодом міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста.