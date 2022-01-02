На прем'єр-міністра Гаїті вчинили замах: є загиблий та поранені

У Республіці Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі

Прем'єрміністра Гаїті намагалися застрелити під час церемонії на честь 218-річчя незалежності республіки

На Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Про це повідомляє teleSUR.

Інцидент стався під час святкувань 218-річної річниці незалежності Гаїті в місті Гонаїв, що на півночі країни.

«Після виходу Анрі з собору, в якому проходила служба з нагоди свята, сталася стрілянина. Служба безпеки відвела главу Кабміну в безпечне місце. В результаті нападу він не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Однак, у результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

Як йдеться в повідомленні телеканалу, озброєні угруповання попереджали прем'єра, що йому не варто приїжджати до Гонаїва. З цієї причини під час проведення заходу охорону було посилено.

Нагадаємо, 7 липня 2021 року був убитий президент цієї країни Жовенель Моїз. Злочинці увірвалися до його будинку і застрелили його, а його дружину поранили. Це сталося на тлі протестів та нестабільної політичної ситуації. За підозрою в убивстві Моїза було затримано понад 20 людей.

До слова, вдова убитого президента Гаїті Жовенеля Моіса Мартін Моіс в суботу, у липні, повернулася на батьківщину після лікування в США.

Раніше повідомлялося, що на Гаїті у липні, заарештували ключового підозрюваного в організації вбивства президента країни Жовенеля Моїза.

До слова, щонайменше 62 людини загинули і десятки отримали поранення після вибуху цистерни з бензином у Кап-Аїтьєні, другому за величиною місті Гаїті.