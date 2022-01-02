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    На прем'єр-міністра Гаїті вчинили замах: є загиблий та поранені

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    У Республіці Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі - На прем'єр-міністра Гаїті вчинили замах: є загиблий та поранені
    У Республіці Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі
    фото: twitter.com/PropuestaDigRD

    Прем'єрміністра Гаїті намагалися застрелити під час церемонії на честь 218-річчя незалежності республіки

    На Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Про це повідомляє teleSUR.

    Інцидент стався під час святкувань 218-річної річниці незалежності Гаїті в місті Гонаїв, що на півночі країни.

    «Після виходу Анрі з собору, в якому проходила служба з нагоди свята, сталася стрілянина. Служба безпеки відвела главу Кабміну в безпечне місце. В результаті нападу він не постраждав», – йдеться у повідомленні.

    Однак, у результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

    Як йдеться в повідомленні телеканалу, озброєні угруповання попереджали прем'єра, що йому не варто приїжджати до Гонаїва. З цієї причини під час проведення заходу охорону було посилено.

    Нагадаємо, 7 липня 2021 року був убитий президент цієї країни Жовенель Моїз. Злочинці увірвалися до його будинку і застрелили його, а його дружину поранили. Це сталося на тлі протестів та нестабільної політичної ситуації. За підозрою в убивстві Моїза було затримано понад 20 людей.

    До слова, вдова убитого президента Гаїті Жовенеля Моіса Мартін Моіс в суботу, у липні, повернулася на батьківщину після лікування в США.

    Раніше повідомлялося, що на Гаїті у липні, заарештували ключового підозрюваного в організації вбивства президента країни Жовенеля Моїза.

    До слова, щонайменше 62 людини загинули і десятки отримали поранення після вибуху цистерни з бензином у Кап-Аїтьєні, другому за величиною місті Гаїті.

    Теги: Гаїті стрілянина
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    На прем'єр-міністра Гаїті вчинили замах: є загиблий та поранені