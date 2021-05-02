Прокуратура США просить більш суворого покарання для поліцейського, який вбив Флойда

Адвокат захисту виступає проти посилення вироку, заявляючи, що обвинуваченню не вдалося довести наявність обтяжувальних обставин

Прокурори США просять суд призначити більш суворе покарання колишньому поліцейському Дереку Шовіну, якого визнали винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє AP.

Прокуратура стверджує, що Шовін зловживав своїми повноваженнями, під час арешту поводився з Флойдом з особливою жорстокістю, а також завдав невиправданого болю та психологічного стресу як Флойду, так і перехожим.

«Підсудний продовжував тиск на містера Флойда, навіть коли той кричав, що йому боляче та 27 разів вигукнув, що він не може дихати і дії підсудного вбивають його», – заявили в прокуратурі.

Адвокат захисту Ерік Нельсон виступає проти посилення вироку, заявляючи, що обвинуваченню не вдалося довести наявність обтяжувальних обставин.

Рішення щодо терміну ув’язнення поки не оголошено. Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

Як повідомлялось, навесні міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста.