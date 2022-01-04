Таліби влаштували стрілянину з туркменськими прикордонниками

Таліби зіштовхнулися з туркменськими прикордонними силами, коли вирушили на кордон Хамабського району

На кордоні Афганістану та Туркменістану сталася стрілянина між «Талібаном» та прикордонниками, повідомляє Hasht e Subh.

«Три дні тому туркменські прикордонники вбили одного мирного жителя та побили іншого», – повідомив виконувач обов'язків голови департаменту інформації та культури «Талібану» в провінції Джовзджан Хелал Балхі.

За його словами, 3 січня таліби зіштовхнулися з туркменськими прикордонними силами, коли вирушили на кордон Хамабського району для перевірки ситуації щодо безпеки.

«Ми відкрили вогонь у відповідь», – сказав Балхі і запевнив, що члени «Талібану» не постраждали.

На днях експрезидент Афганістану розповів, як тікав з Кабула. Через три місяці після подій в Афганістані Гані зізнався, що готовий взяти на себе провину за падіння Кабула, зокрема, він вважає, що надмірно довіряв «нашим міжнародним партнерам».

До слова, на днях таліби ліквідували виборчу комісію.