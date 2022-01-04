  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Таліби влаштували стрілянину з туркменськими прикордонниками

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Таліби кажуть, що туркменські прикордонники вбили мирного мешканця - Таліби влаштували стрілянину з туркменськими прикордонниками
    Таліби кажуть, що туркменські прикордонники вбили мирного мешканця
    фото: ВВС

    Таліби зіштовхнулися з туркменськими прикордонними силами, коли вирушили на кордон Хамабського району

    На кордоні Афганістану та Туркменістану сталася стрілянина між «Талібаном» та прикордонниками, повідомляє Hasht e Subh.

    «Три дні тому туркменські прикордонники вбили одного мирного жителя та побили іншого», – повідомив виконувач обов'язків голови департаменту інформації та культури «Талібану» в провінції Джовзджан Хелал Балхі.

    За його словами, 3 січня таліби зіштовхнулися з туркменськими прикордонними силами, коли вирушили на кордон Хамабського району для перевірки ситуації щодо безпеки.

    «Ми відкрили вогонь у відповідь», – сказав Балхі і запевнив, що члени «Талібану» не постраждали.

    На днях експрезидент Афганістану розповів, як тікав з Кабула. Через три місяці після подій в Афганістані Гані зізнався, що готовий взяти на себе провину за падіння Кабула, зокрема, він вважає, що надмірно довіряв «нашим міжнародним партнерам».

    До слова, на днях таліби ліквідували виборчу комісію.

    Читайте також:
    Теги: прикордонники Афганістан Туркменістан Талібан кордон стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Таліби влаштували стрілянину з туркменськими прикордонниками