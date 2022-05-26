Невизнаний «глава» Придністров’я відправив уряд у відставку
Про причини відставки уряду не повідомляється
Президент невизнаної «Придністровської Молдовської Республіки»Вадим Красносільський 26 травня підписав указ про відставку уряду на чолі з прем’єром Олександром Мартиновим. Про це повідомляють придністровські ЗМІ.
Новим главою уряду Красносільський пропонує призначити міністра сільського господарства й природних ресурсів Олександра Розенберга. Відповідне рішення парламент «Придністров’я» має розглянути 27 травня.
Про причини відставки уряду не повідомляється.
Нагадаємо, невизнане Придністров'я звинуватило Молдову у новому теракті. До слова, президентка Молдови Майя Санду закликала Росію вивести свої війська з території Придністров'я, тому що присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови. Як повідомлялося, Республіка Молдова звернеться до сусідніх країн за військовою підтримкою у разі виникнення військових загроз республіці.