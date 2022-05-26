Невизнаний «глава» Придністров’я відправив уряд у відставку

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Президент невизнаної «Придністровської Молдовської Республіки»Вадим Красносільський 26 травня підписав указ про відставку уряду на чолі з прем’єром Олександром Мартиновим. Про це повідомляють придністровські ЗМІ.

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