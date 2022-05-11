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    Ситуація у Придністров'ї. Спікер парламенту озвучив, що насамперед робитиме Молдова

    4 травня спікер молдовського парламенту приїжджав у Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки звірств росіян - Ситуація у Придністров'ї. Спікер парламенту озвучив, що насамперед робитиме Молдова

    4 травня спікер молдовського парламенту приїжджав у Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки звірств росіян

    фото: Верховна Рада

    Гросу заявив, що за 30 років Молдова нічого не вкладала в армію

    Республіка Молдова звернеться до сусідніх країн за військовою підтримкою у разі виникнення військових загроз республіці. Про це заявив спікер парламенту республіки Молдова Ігор Гросу в ефірі телеканалу Pro-TV, повідомляє «Главком».

    «За 30 років існування Республіки Молдова нічого не вкладала в армію. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити нашу країну, і ми захищатимемо її тими засобами, які у нас є, та з урахуванням підтримки наших сусідів. Ми звернемося за допомогою (у разі виникнення військових загроз - ред.) і, очевидно, ми попросимо допомоги у наших сусідів», – заявив Гросу, коментуючи можливу ескалацію у непідконтрольному Придністров’ї.

    Гросу додав, що всі в регіоні зацікавлені в стабільності в регіоні.

    «Не викликає сумнівів, що і в Бухаресті, і в Києві розуміють, в якому становищі ми знаходимося, і, звичайно ж, вони зацікавлені в тому, щоб тут була стабільна територія, щоб не виникло ще одне вогнище війни, чого ми не хочемо. Вони теж не хочуть», – додав Гросу.

    Розвідка США напередодні повідомила, що Путін готується ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї.

    Як раніше повідомлялося, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я, адже усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій «спеціальній операції».

    Тиждень тому спікер молдовського парламенту приїжджав у Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки звірств росіян.

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    Теги: розвідка росія окупанти США Молдова війна воєнний стан Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    Ситуація у Придністров'ї. Спікер парламенту озвучив, що насамперед робитиме Молдова