Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів»

Ворог заволодів населеним пунктом Мідна Руда

На дев’яносто другу добу повномасштабного вторгнення в Україну російським окупантам вдалося досягти часткових успіхів під час наступу в районі Сєвєродонецька й Бахмута. РФ продовжує обстріли українських позицій та об’єктів цивільної інфраструктури. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

«На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах», - зазначили у Генштабі.

Також у напрямках Покровського та Клинового ворог заволодів населеним пунктом Мідна Руда.

«На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, заволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування», – йдеться у повідомленні.

До слова, ЗСУ показали, як знищили техніку окупанта на Донбасі .