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    Події в Україні

    Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів»

    Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів»
    фото: Генштаб ЗСУ

    Ворог заволодів населеним пунктом Мідна Руда

    На дев’яносто другу добу повномасштабного вторгнення в Україну російським окупантам вдалося досягти часткових успіхів під час наступу в районі Сєвєродонецька й Бахмута. РФ продовжує обстріли українських позицій та об’єктів цивільної інфраструктури. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

    «На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах», - зазначили у Генштабі.

    Також у напрямках Покровського та Клинового ворог заволодів населеним пунктом Мідна Руда.

    «На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, заволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування», – йдеться у повідомленні.

    До слова, ЗСУ показали, як знищили техніку окупанта на Донбасі .

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів»