Санду закликала РФ вивести війська з Придністров'я

Політичне керівництво Молдови намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту

Президентка Молдови Майя Санду закликала Росію вивести свої війська з території Придністров'я, тому що присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови. Про це Санду заявила під час виступу в Європейському парламенті.

«Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет», - заявила Санду.

Вона також наголосила, що політичне керівництво країни намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту, яке враховуватиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови.

«Ми не хочемо дестабілізації, ми маємо бачення мирної реінтеграції країни», – зазначила президент.

Раніше Санду повідомила, коли вирішить конфлікт на Придністров'ї. Нагадаємо, Республіка Молдова звернеться до сусідніх країн за військовою підтримкою у разі виникнення військових загроз республіці.

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