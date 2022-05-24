Невизнане Придністров'я звинуватило Молдову у новому теракті

Підозрюваного у підпалі затримано 18 травня у Тирасполі

Окупанти стверджують, що військкомат у Тирасполі підпалили за завданням людини, пов'язаної із «силовою структурою Молдови»

У невизнаному і окупованому російськими силами Придністров'ї людину, пов'язану з «однією із силових структур Молдови», звинуватили в організації підпалу військкомату в Тирасполі вночі 13 травня. Про це повідомило видання NewsMaker.

23 травня так зване «міністерство» невизнаної республіки опублікувало сюжет під назвою «Диверсія і теракт в Тирасполі» про спільне «розслідування» різних силових структур Придністров'я.

У ньому стверджується, що військкомат у Тирасполі підпалили за завданням людини, пов'язаної із «силовою структурою Молдови».

Про це в сюжеті розповідає виконавець підпалу, якого подають як громадянина Молдови. Його затримали 18 травня у Тирасполі.

Як стверджується у відео, йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Також у відео сказано, що той самий «куратор» займався організацією фотозйомок за участю чоловіків у формі російських військових, а також просив знайти військовослужбовця з оперативної групи російських військ у Придністров’ї для того, щоб отримати необхідну йому інформацію.

Нагадаємо, росіяни планують відновити військовий аеродром у Придністров'ї. Однак, через корупцію у російській армії відновити аеродром буде фактично неможливо.

Тим часом Британія збирається оснастити Молдову за стандартами НАТО, аби та могла дати відсіч РФ. Молдова може стати наступною метою Путіна після України.

Раніше Майя Санду закликала РФ вивести війська з Придністров'я. Політичне керівництво Молдови намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту.

Також Санду повідомила, коли вирішить конфлікт на Придністров'ї. Нагадаємо, Республіка Молдова звернеться до сусідніх країн за військовою підтримкою у разі виникнення військових загроз республіці.