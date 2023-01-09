Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото)
Пікетувальники закликали до виходу Вірменії з ОДКБ
фото із соцмереж

Акцію зібрав позапарламентський блок «Національно-демократичний полюс» у зв’язку з блокадою Азербайджаном Нагірного Карабаху та бездіяльністю російського «миротворчого контингенту»

У Вірменії активісти одного з політичних об’єднань влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі, частину людей затримали. Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Акцію зібрав позапарламентський блок «Національно-демократичний полюс» у зв’язку з блокадою Азербайджаном Нагірного Карабаху та бездіяльністю російського «миротворчого контингенту».

Протест назвали «Блокадою для виходу з блокади». Учасники вимагали, щоб російські військові виконали свої зобов’язання щодо безперебійної роботи Лачинського коридора в обидва боки, які взяли за себе за тристоронньою угодою від 9 листопада 2020 року. Також вони закликали до виходу Вірменії з ОДКБ і вигукували «ні російській окупації».

«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото) фото 1

З Єревана прибули значні сили правоохоронців, учасників не пропустили на прилеглу до бази вулицю. Акцію назвали незаконною, біля меморіального комплексу «Матір-Вірменія» затримали частину протестувальників, нібито кілька десятків активістів. 

«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото) фото 2

Нагадаємо, єдину дорогу, яка сполучає Нагірний Карабах із Вірменією, фактично перекрили з 12 грудня під приводом протесту екоактивістів. Через це в анклаві починаються з труднощі з продуктами і медикаментами. 13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

Азербайджан заявляє, що екоактивісти нібито не блокують гуманітарні вантажі і що за цей період по дорозі пропускали російських військових, представників Червоного Хреста які супроводжували важкохворих пацієнтів.

Читайте також: Прихильники експрезидента Болсонару штурмують Конгрес Бразилії (відео)
Теги: Вірменія протест росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото
Демарш Вірменії. Росія втратила чергового союзника?
26 листопада, 2022, 20:25
Саміт ОДКБ показав дедалі більшу крихкість впливу Росії та особисто Путіна на своїх сусідів
The Guardian: Вірменія кинула виклик Путіну, його вплив на союзників дуже крихкий
26 листопада, 2022, 04:53
Раніше Кремль запевняв, буцімто росіяни дотримуються зобов'язань  
Президент Вірменії визнав безпорадність російських військових у Карабасі 
22 грудня, 2022, 10:22

Соціум

«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото)
«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото)
У Бєлгородській області вибухи (відео)
У Бєлгородській області вибухи (відео)
«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор повідомив про прильоти
«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор повідомив про прильоти
Німецька поліція заарештувала підозрюваного у підготовці хімічної атаки
Німецька поліція заарештувала підозрюваного у підготовці хімічної атаки
ЗМІ: У Китаї з безпрецедентною швидкістю помирають провідні інженери та вчені
ЗМІ: У Китаї з безпрецедентною швидкістю помирають провідні інженери та вчені
Губернатор прикордонного з Україною регіону пройшов навчання у «вагнерівців» (відео)
Губернатор прикордонного з Україною регіону пройшов навчання у «вагнерівців» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
32K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
20K
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка
17K
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
9968
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
6974
«Помста за Макіївку». РФ визнала терористичний удар по Краматорську

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту