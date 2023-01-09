«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото)

Акцію зібрав позапарламентський блок «Національно-демократичний полюс» у зв’язку з блокадою Азербайджаном Нагірного Карабаху та бездіяльністю російського «миротворчого контингенту»

У Вірменії активісти одного з політичних об’єднань влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі, частину людей затримали. Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

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Акцію зібрав позапарламентський блок «Національно-демократичний полюс» у зв’язку з блокадою Азербайджаном Нагірного Карабаху та бездіяльністю російського «миротворчого контингенту».

Протест назвали «Блокадою для виходу з блокади». Учасники вимагали, щоб російські військові виконали свої зобов’язання щодо безперебійної роботи Лачинського коридора в обидва боки, які взяли за себе за тристоронньою угодою від 9 листопада 2020 року. Також вони закликали до виходу Вірменії з ОДКБ і вигукували «ні російській окупації».

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З Єревана прибули значні сили правоохоронців, учасників не пропустили на прилеглу до бази вулицю. Акцію назвали незаконною, біля меморіального комплексу «Матір-Вірменія» затримали частину протестувальників, нібито кілька десятків активістів.

Нагадаємо, єдину дорогу, яка сполучає Нагірний Карабах із Вірменією, фактично перекрили з 12 грудня під приводом протесту екоактивістів. Через це в анклаві починаються з труднощі з продуктами і медикаментами. 13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

Азербайджан заявляє, що екоактивісти нібито не блокують гуманітарні вантажі і що за цей період по дорозі пропускали російських військових, представників Червоного Хреста які супроводжували важкохворих пацієнтів.