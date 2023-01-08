Прихильники експрезидента Болсонару штурмують Конгрес Бразилії (відео)

Прихильники Болсонару відмовляються визнати, що він програв вибори

Сьогодні, 8 січня, прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів. Про це повідомляє BBC.

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Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонару, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Вибивши двері та розбивши вікна, протестувальники розташувались в будівлі. Демонстранти закликають до військового втручання та відставки Сілви, більш відомого як Лула, який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

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View from outside, national congress building on the left surrounded by thousands of Bolsonaro's supporters. Brazilian media reports Congress isn't in session and Lula is in Sao Paulo state visiting flood victims. pic.twitter.com/lw3b7YNQxI — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Під час інавгураційної промови Лула пообіцяв відбудувати країну, яка за його словами знаходиться в «жахливих руїнах». Він також засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі.

Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.

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Another nightmarish video from within the supreme federal court. Offices wrecked and flooded, windows smashed, rioters roaming the halls. Brazil experiencing its own Jan. 6 just over two years later. All horrifyingly familiar to me. pic.twitter.com/1JVKQknAYA — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Зазначимо, експрезидент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.