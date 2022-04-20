Німеччина повідомила Росії сумну новину про імпорт нафти

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про припинення залежності від РФ

Німеччина має намір до кінця року відмовитися від імпорту російської нафти

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, до кінця року повністю відмовиться від імпорту російської нафти.

«Безпека в Європі означає, що ми знижуємо і припиняємо нашу залежність від Росії, перш за все, в енергетичній політиці. Ми хочемо відмовитися від імпорту російського газу, краще сьогодні, ніж завтра», – сказала Бербок у середу під час поїздки до Латвії.

За її словами, Німеччина у минулому «робила помилки», тому зараз потрібно відмовитися від імпорту енергоносіїв із РФ.

«Від імпорту вугілля – до кінця літа, імпорт нафти ми вполовину скоротимо до літа і до кінця року зведемо нанівець», – заявила Бербок.

Нагадаємо, член Сенату Франції, представник групи «Зелених» Мелані Фогель заявила, що Європейський Союз має запровадити повне ембарго на закупівлю енергоносіїв у Росії, включаючи газ, нафту та вугілля, а також запровадити заборону на співпрацю в ядерній галузі. Питання енергетичного ембарго лежить у політичній, а не технічній площині. Водночас, країни ЄС повинні розробити компенсаторні механізми для тих країн ЄС, на які відмова від енергоносіїв з РФ вплине найбільше.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що очікує, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо Ощадбанку Росії, а також механізм нафтового ембарго проти РФ.