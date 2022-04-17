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    Глава Єврокомісії: дефолт у Росії неминучий

    Урсула фон дер Ляєн упевнена, що дефолт у Росії рано чи пізно станеться&nbsp; - Глава Єврокомісії: дефолт у Росії неминучий

    Урсула фон дер Ляєн упевнена, що дефолт у Росії рано чи пізно станеться 

    фото з відкритих джерел

    Санкції з кожним тижнем все більше впливають на економіку Росії

    Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує якнайшвидші постачання зброї для України та прагне посилити санкційний тиск на Росію. Крім того, вона зробила заяву про можливість дефолту в державі-агресорці.

    Політикиня з ЄС додала, що санкції з кожним тижнем все більше впливають на економіку Росії.

    За її словами, експорт Російської Федерації впав на 70%, 700 російських літаків втратили ліцензію через відсутність запчастин та оновлень програмного забезпечення. Сотні великих компаній і тисячі експертів покидають російський ринок. Крім того, прогнозують, що ВВП Росії впаде на 11%.

    «Суверенний дефолт Росії – це лише питання часу. Цією війною Путін також руйнує власну країну та майбутнє її народу», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

    Також глава Єврокомісії просить пришвидшити постачання зброї Україні.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що ЄС вдарить санкціями по «Сбербанку».

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна путін Україна дефолт окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
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    Глава Єврокомісії: дефолт у Росії неминучий