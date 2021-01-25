В Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19

Майже через рік після початку пандемії в Україні все ще немає обладнання, яке може проводити секвенування (виявлення нових штамів) зразків коронавірусної хвороби

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні з’явиться лабораторія, яка зможе виявляти штами Covid–19.

Про це Радуцький написав у Facebook.

«За даними ВООЗ, британський штам коронавірусної хвороби виявлено вже у 60 країнах світу. Перші дослідження цього різновиду вірусу показують, що він більш смертоносний та поширюється швидше, ніж інші штампи коронавірусу», – написав Радуцький.

Він припустив, що цього року українців очікують й інші загрози, нові штами чи мутації вірусу.

«Центр громадського здоров’я намагається вирішити проблему. І вже в першому півріччі цього року є можливість отримати необхідне обладнання та реагенти, провести навчання фахівців для проведення секвенування в межах міжнародної співпраці з CDC (Центр по контролю та профілактики захворювань США). Наявність лабораторії, яка може проводити секвенування – це питання національної безпеки. І воно має бути взяте під контроль з боку РНБО», – написав Радуцький.

Голова комітету відзначив, що майже через рік після початку пандемії в Україні все ще немає обладнання, яке може проводити секвенування (виявлення нових штамів) зразків коронавірусної хвороби.

«У межах співробітництва з ВООЗ Україна періодично відправляє зразки клінічних матеріалів до референт–лабораторій у Лондоні та Берліні. Минулого року дослідження виявили, що в Україні зафіксовані 5 штамів вірусу: B1 (найчисленніша група вірусів, що циркулює в Європі, походженням з Італії), B1.1 (трохи відрізняється за генетичною лінією від B1), B1.1.1 (циркулює на території Європи та Великої Британії), B l.5 (одна з найчисленніших група вірусів, що розповсюджена в Європі, походженням з Іспанії), B2 (віруси цієї групи циркулюють на 6 континентах та у 57 країнах світу). Найбільш розповсюджений вірус B1, рідше за інші зустрічається B2 – лише у Івано–Франківській області», – розповів Радуцький.

За його словами, у поточному році, за погодженням ВООЗ, Україна відправлятиме зразки частіше – раз на місяць.

«Ця ситуація є неприпустимою. Країна фактично позбавлена можливості оперативно реагувати на біологічні загрози. В Україні з’явиться лабораторія, яка зможе виявляти штами Covid-19», – запевняє голова профільного парламентського комітету.

Раніше народний депутат зі «Слуги народу», глава комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький розповів, що жодна вакцина від Сovid-19 не пройшла повний цикл випробувань.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставок. Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Також голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.