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    Норвегія вводить обов’язкове тестування на Covid-19 для туристів

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    Норвегія вводить обов&rsquo;язкове тестування на Covid-19 для туристів - Норвегія вводить обов’язкове тестування на Covid-19 для туристів
    Норвегія вводить обов’язкове тестування на Covid-19 для туристів

    Нові правила не вимагають тестування для дітей віком до 12 років

    У Норвегії з 2 січня 2021 року запроваджується обов'язкове тестування на хворобу Covid-19 для всіх, хто приїздить до країни через ризик поширення нового штаму коронавірусу.

    Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

    Згідно з правилами, тест має бути здійснений якомога скоріше, але не пізніше ніж за добу після прибуття до країни. При цьому мандрівники мають в’їздити до Норвегії через прикордонні пункти з наявними станціями тестування. Тестування буде безкоштовним для мандрівників.

    Нові правила не вимагають тестування для дітей віком до 12 років. Також воно не є обов’язковим для осіб, котрі виконують суспільно важливі функції, дипломатів та водіїв транспортних засобів далекого прямування.

    За можливості тестування має проводитись одразу в пункті прибуття мандрівника. У разі відсутності такої можливості людина має сама сконтактувати з муніципалітетом чи лабораторним центром, щоб замовити тестування.

    Нові карантинні обмеження переглядатимуть раз на чотири тижні.

    Теги: Норвегія коронавірус
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