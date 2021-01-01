Норвегія вводить обов’язкове тестування на Covid-19 для туристів

Нові правила не вимагають тестування для дітей віком до 12 років

У Норвегії з 2 січня 2021 року запроваджується обов'язкове тестування на хворобу Covid-19 для всіх, хто приїздить до країни через ризик поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

Згідно з правилами, тест має бути здійснений якомога скоріше, але не пізніше ніж за добу після прибуття до країни. При цьому мандрівники мають в’їздити до Норвегії через прикордонні пункти з наявними станціями тестування. Тестування буде безкоштовним для мандрівників.

Нові правила не вимагають тестування для дітей віком до 12 років. Також воно не є обов’язковим для осіб, котрі виконують суспільно важливі функції, дипломатів та водіїв транспортних засобів далекого прямування.

За можливості тестування має проводитись одразу в пункті прибуття мандрівника. У разі відсутності такої можливості людина має сама сконтактувати з муніципалітетом чи лабораторним центром, щоб замовити тестування.

Нові карантинні обмеження переглядатимуть раз на чотири тижні.