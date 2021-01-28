Вакцина не захистить. Відома лікарка розповіла про новий штам коронавірусу

Через мутацію бразильський штам коронавірусу Brazil P1 здатний ухилятися від імунної системи людини

Новий штам коронавірусу, який виявили у США, завдяки своїм мутаціям здатний «обходити» імунну систему організму, і наявні вакцини від ковіду можуть не спрацювати проти нього.

Про це заявила провідна інфекціоністка Ольга Голубовська у своєму Facebook.

Медик розповіла, що цей дуже заразливий бразильський штам коронавірусу Brazil P1 був вперше виявлений в Штатах.

Між тим, поки ще немає чітких даних, що британський і бразильський штами дійсно викликають важчі форми захворювання.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця звернула увагу, що через мутацію Р1 здатний ухилятися від імунної системи організму людини.

«Це означає, що наявні на сьогодні вакцини можуть не працювати проти нього, крім того, люди можуть також повторно заражатися і хворіти на ковід», - пише Голубовська.

Як стверджують в американському Центрі з контролю і профілактики захворювань, бразильський варіант є причиною різкого збільшення числа випадків захворювання в Манаусі та його околицях, найбільшому місті в регіоні Амазонки, і в клініках не вистачає кисню та ліжок.

Голубовська зазначила, що й експерти ВООЗ заявляють про те, що вакцинація не запобігатиме поширенню вірусу, і має більше індивідуальне значення.

Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.

Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань.

Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми.

Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.

До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу..

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