У Фінляндії з'явився новий штам коронавірусу, якого не бачить ПЛР-тест

Поки немає даних про те, де і коли він з'явився

Штам більш заразний через свої мутації, а також має зміни, які впливають на стійкість до вакцин

У Фінляндії виявили новий штам коронавірусу. Він має схожість з «британським» і «південноафриканським», але відрізняється від усіх інших штамів незвичайною мутацією, яка не дозволяє виявити його за допомогою ПЛР-тесту.

Про виявлення нового штаму коронавірусу Fin-796H заявили дослідники з Інституту біотехнології Гельсінського університету.

Вчені розповіли, що у новому штамі містяться мутації, які раніше були виявлені в «британському» і «південноафриканському». Однак, новий штам з ними не пов'язаний.

«У світі вже виявлено кілька варіантів коронавірусу. Майже всі вони є «нащадками» «британського», «американського», «бразильського» чи «японського» варіантів. Варіант з Фінляндії, відрізняється від них. Його мутації мають ті ж особливості, але, мабуть, він не належить до лінії еволюції одного з раніше відомих варіантів», - йдеться в повідомленні на сайті університету.

Fin-796H більш заразний через свої мутації, а також має зміни, які впливають на стійкість до вакцин. Ще одна особливість цього штаму – його важко розпізнати за допомогою ПЛР-тесту.

«Одна мутація у варіанті перешкоджає надійному виявленню вірусу одним з методів, рекомендованих ВООЗ навесні минулого року. Це спостерігалося при аналізі зразка від пацієнта з варіантом інфекції COVID-19», – зазначив професор Саккарі Йокиранта.

На цей момент невідомо, наскільки цей штам широко поширився. Також поки немає даних про те, де і коли він з'явився. Вчені займаються вивченням Fin-796H і запевняють, що причин для паніки немає.

Раніше провідна інфекціоністка Ольга Голубовська заявила про новий штам коронавірусу, який виявили у США. Завдяки своїм мутаціям вірус здатний «обходити» імунну систему організму, і наявні вакцини від ковіду можуть не спрацювати проти нього.