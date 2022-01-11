Росіяни вкрали роботу європейського фотографа, щоб розпіарити свій фільм: красномовні фото

Фотограф звернув увагу на постер після норвезької прем'єри картини

Норвезький фотограф Стіг Хавард Дирдал звернув увагу на те, що автори російського фільму «Елки» сплагіатили ідею його різдвяної листівки, яку він зробив ще у 2015 році. Про це він написав у Fаcebook.

Рекламний постер наступного фільму Бекмамбетова про ялинки майже повністю повторює зображення.

Фотограф звернув увагу на постер після норвезької прем'єри картини. «Я думаю, що це плагіат. Легко зрозуміти, що хтось намалював більше, ніж просто натхнення з моєї картини», – сказав Дирдал норвезькій газеті Dagbladet.

Творці фільму заявили, що плакатом займалися не вони, а рекламна компанія.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв порядок, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності. Зокрема, за плагіат у дипломних роботах.

Нагадаємо, у Німеччині міністерка у справах сім'ї Франциска Гіффей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті у дисертації.

В Україні у плагіаті підозрюється чинний міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Зокрема, іноземні експерти торік визнали, що в роботах Шкарлета є плагіат. Однак, це не завадило нардепам у грудні 2020 року призначити Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Його кандидатуру підтримали 226 депутатів. З 25 червня минулого року Шкарлет керував Міносвітою у статусі в.о.міністра.