Любителі плагіату можуть поплатитися дипломами. Рішення Кабміну

Особа, щодо якої проходить перевірка, може сама подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого поновитися в навчанні

Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо в кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію чи обман

Кабінет міністрів України прийняв порядок, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності. Зокрема, за плагіат у дипломних роботах. Про це повідомляється на засіданні Кабміну.

Повідомляється, що відповідні рішення можуть прийматися щодо молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів. Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо в кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.

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При цьому самі виші повинні стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення академічної чесноти встановлює вчена рада кожної установи. Процедуру ініціює вчена рада за своїм рішенням або на підставі повідомлення. До розгляду приймаються повідомлення, подані на офіційну адресу вишу, в яких зазначено ПІБ особи, яку звинувачують у плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення і докази.

Згідно з порядком, особа, щодо якої проходить така перевірка, може сама подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого поновитися в навчанні.

Нагадаємо, у Німеччині міністерка у справах сім'ї Франциска Гіффей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті у дисертації.

В Україні у плагіаті підозрюється чинний міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Зокрема, іноземні експерти торік визнали, що в роботах Шкарлета є плагіат. Однак, це не завадило нардепам у грудні 2020 року призначити Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Його кандидатуру підтримали 226 депутатів. З 25 червня минулого року Шкарлет керував Міносвітою у статусі в.о.міністра.

На початку року у членів комісії з академічної доброчесності Національного університету «Чернігівська політехніка» виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу.

У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Нещодавно Шкарлет похвалився, що виграв суд у справі про плагіат.