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    Міністр йде у відставку після звинувачень у плагіаті

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    Німецька міністерка у справах сім'ї Франциска Гіффей йде у відставку - Міністр йде у відставку після звинувачень у плагіаті
    Німецька міністерка у справах сім'ї Франциска Гіффей йде у відставку
    Фото: swp.de

    Скандал через плагіат завершився відставкою чиновниці у Німеччині

    У Німеччині міністерка у справах сім'ї Франциска Гіффей йде у відставку через звинувачення в плагіаті у дисертації. Раніше вона втратила докторський ступінь. Про це пише Focus Online з посиланням на джерела.

    Повідомляється, що сьогодні Гіффей попросила канцлера Ангелу Меркель звільнити її від займаної посади.

    Зазначимо, дискусії навколо її дисертації йдуть багато місяців і вже призвели до того, що вона не висунула свою кандидатуру на пост глави Соціал-демократичної партії Німеччини. У листопаді 2020 року на тлі скандалу вона відмовилася від наукового ступеня доктора наук. Федеральний університет Берліна провів повторну перевірку роботи і повідомив, що докторський ступінь буде відкликано.

    Франциска Гіффей стала федеральним міністром у справах сім'ї у березні 2018 року, а з листопада 2020 року була главою СДПН Берліна.

    Раніше міністерка праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації. За даними експертів, п'ята частина її роботи була скопійована без зазначення посилань.

    В Україні у плагіаті підозрюється чинний міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Зокрема, іноземні експерти торік визнали, що в роботах Шкарлета є плагіат. Однак, це не завадило нардепам у грудні 2020 року призначити Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Його кандидатуру підтримали 226 депутатів. З 25 червня минулого року Шкарлет керував Міносвітою у статусі в.о.міністра.

    На початку року у членів комісії з академічної доброчесності Національного університету «Чернігівська політехніка» виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу.

    У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

    Нещодавно Шкарлет похвалився, що виграв суд у справі про плагіат.

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    Теги: Німеччина міністр освіта відставка скандал Сергій Шкарлет
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    Міністр йде у відставку після звинувачень у плагіаті