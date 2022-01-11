У Норвегії почнуть виробляти аміак за допомогою екологічно чистого водню

Виробнича потужність інноваційного підприємства – 20,5 тис. тонн зеленого аміаку на рік

Норвезька компанія Yara, один з найбільших у світі виробників мінеральних добрив, збудує в селищі Херей (Норвегія) нове підприємство з виробництва зеленого аміаку, яке вироблятиметься за допомогою екологічно чистого водню, – повідомляє H2 View.

Компанія Yara розпочала первинну розробку інноваційного проекту з інвестиціями у розмірі $32 млн, які дозволять виробляти зелений водень за допомогою відновлюваних джерел енергії. Передбачається, що за такого розвитку завод вироблятиме достатньо водню для виробництва 20,5 тис. тонн аміаку на рік. Цього, у свою чергу, вистачить для виробництва до 80 тис. тонн мінеральних добрив, що не містять вуглецевого сліду.

«Норвегія має унікальну можливість зайняти лідируючу позицію у виробництві зеленого аміаку. Він є екологічно чистою сировиною для виробництва добрив, а також водневим енергоносієм», – сказав генеральний директор компанії Yara Свейн Торе Холзетер.

«Проект націлений на постачання перших екологічно чистих продуктів на основі аміаку на ринок вже в середині 2023 року – як сировиною для добрив, так і паливом для суден», – сказав у свою чергу директор Yara Clean Ammonia Магнус Анкарстранд.