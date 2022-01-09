Дружині принца Вільяма – 40. Родина оприлюднила чарівні портрети герцогині Кетрін (фото)

На обох знімках на Кейт сукнях від одного з її улюблених брендів

Дружина британського принца Вільяма – герцогиня Кембриджська Кетрін – святкує сьогодні, 9 січня, 40-річний ювілей. Із цього приводу на сторінці герцогів Кембриджських в Instagram опублікували нові портретні фото герцогині.

На обох знімках на Кейт сукнях від одного з її улюблених брендів – Alexander McQueen. Саме у сукні цього бренду Кейт Міддлтон 2011 року виходила заміж за принца Вільяма.

На ній червоне плаття на одне плече із пишним рукавом, деталями зі складками та ефектною спідницею. Красивий образ Кейт завершують дорогоцінні сережки з особистої ювелірної скриньки королеви Єлизавети II. Також у Кейт легка укладка та макіяж.

На іншому фото на Кетрін сукня з тюлю з колекції весна-літо 2022 від Alexander McQueen. У герцогині злегка відкриті плечі, а на рукавах зав'язки з бантами. Підкреслено талію, а довга пишна спідниця повітряна, у вбранні герцогиня має вигляд справжньої принцеси.

У підписі під знімками сказано: «Це один із трьох нових портретів, які увійдуть до постійної колекції Національної портретної галереї в Лондоні, патроном якої є герцогиня.

Три нові портрети, які були випущені з цієї нагоди, покажуть спільноті у трьох важливих місцях: Беркшир, Сент-Ендрюс та Англсі, в рамках загальнонаціональної виставки «Повернення додому» напередодні повторного відкриття галереї 2023-го».

Автором світлин став фотограф Паоло Роверсі.

Раніше повідомлялося, що британський принц Вільям довів свою майбутню дружину Кейт Мідлтон до сліз, відмовившись зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману.

Також онук британської королеви Єлизавети II, герцог Кембриджський Вільям звинуватив герцогиню Сассекську Меган у «крадіжці брата».

Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.