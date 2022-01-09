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    Дружині принца Вільяма – 40. Родина оприлюднила чарівні портрети герцогині Кетрін (фото)

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    Вільям та Кейт одружилися 2011 року - Дружині принца Вільяма – 40. Родина оприлюднила чарівні портрети герцогині Кетрін (фото)
    Вільям та Кейт одружилися 2011 року
    фото: dukeandduchessofcambridge/Instagram

    На обох знімках на Кейт сукнях від одного з її улюблених брендів

    Дружина британського принца Вільяма – герцогиня Кембриджська Кетрін – святкує сьогодні, 9 січня, 40-річний ювілей. Із цього приводу на сторінці герцогів Кембриджських в Instagram опублікували нові портретні фото герцогині.

    На обох знімках на Кейт сукнях від одного з її улюблених брендів – Alexander McQueen. Саме у сукні цього бренду Кейт Міддлтон 2011 року виходила заміж за принца Вільяма.

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    Дружині принца Вільяма – 40. Родина оприлюднила чарівні портрети герцогині Кетрін (фото)
    Дружині принца Вільяма – 40. Родина оприлюднила чарівні портрети герцогині Кетрін (фото)
    фото: dukeandduchessofcambridge/Instagram

    На ній червоне плаття на одне плече із пишним рукавом, деталями зі складками та ефектною спідницею. Красивий образ Кейт завершують дорогоцінні сережки з особистої ювелірної скриньки королеви Єлизавети II. Також у Кейт легка укладка та макіяж.

    На іншому фото на Кетрін сукня з тюлю з колекції весна-літо 2022 від Alexander McQueen. У герцогині злегка відкриті плечі, а на рукавах зав'язки з бантами. Підкреслено талію, а довга пишна спідниця повітряна, у вбранні герцогиня має вигляд справжньої принцеси.

    У підписі під знімками сказано: «Це один із трьох нових портретів, які увійдуть до постійної колекції Національної портретної галереї в Лондоні, патроном якої є герцогиня.

    Три нові портрети, які були випущені з цієї нагоди, покажуть спільноті у трьох важливих місцях: Беркшир, Сент-Ендрюс та Англсі, в рамках загальнонаціональної виставки «Повернення додому» напередодні повторного відкриття галереї 2023-го».

    Автором світлин став фотограф Паоло Роверсі.

    Раніше повідомлялося, що британський принц Вільям довів свою майбутню дружину Кейт Мідлтон до сліз, відмовившись зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману.

    Також онук британської королеви Єлизавети II, герцог Кембриджський Вільям звинуватив герцогиню Сассекську Меган у «крадіжці брата».

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

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    Теги: ЗМІ фотограф Меган Маркл дружина расизм цунамі Instagram
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    Дружині принца Вільяма – 40. Родина оприлюднила чарівні портрети герцогині Кетрін (фото)