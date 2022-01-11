Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)

Пара проводить час біля океану

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ніжно привітав дружину з річницею шлюбу та нагадав про випробування, які вони пройшли разом за ці роки. У своєму пості у Facebook Ткаченко уточнив, що 7 річницю вінчання відмічає з дружиною біля океану.

«7 років після вінчання… якби я сказав, що наші 7 років були роками безмежного щастя – ти б точно відповіла посмішкою. Але те, що ми змогли бути щасливими разом та навчилися приймати одне одного – факт.

Це непроста історія, як ти кажеш, «визнавати кордони одне одного». Але дуже цікава, бо відкриває світ іншої людини, яку ти любиш.

Наш 7 рік подарував чимало випробувань у житті та роботі. Але ми вийшли з них разом, тримаючись за руки та дивлячись одне одному в очі. І коли я бачу твою посмішку та сяюче обличчя у хвилини, коли ти щаслива, – весь світ може зачекати. Цього дня біля океану, як і сім років тому в Ієрусалимі, так і сім років потому, куди б не занесло нас життя. Цьом», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко та Анна Бараннік обвінчалися в Єрусалимі у січні 2015 року. У зв'язку із тодішньою ситуацією в державі, пара вирішила не влаштовувати гучних урочистостей та весільної вечірки. Таїнство вінчання відбулося у Єрусалимі відразу після різдвяних свят у присутності найближчих родичів та друзів.

фото: jetsetter

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