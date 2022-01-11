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    Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)

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    Олександр Ткаченко та Анна Бараннік обвінчалися в Єрусалимі у січні 2015 - Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)
    Олександр Ткаченко та Анна Бараннік обвінчалися в Єрусалимі у січні 2015
    фото Олександр Ткаченко/Facebook

    Пара проводить час біля океану

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ніжно привітав дружину з річницею шлюбу та нагадав про випробування, які вони пройшли разом за ці роки. У своєму пості у Facebook Ткаченко уточнив, що 7 річницю вінчання відмічає з дружиною біля океану.

    «7 років після вінчання… якби я сказав, що наші 7 років були роками безмежного щастя – ти б точно відповіла посмішкою. Але те, що ми змогли бути щасливими разом та навчилися приймати одне одного – факт.

    Це непроста історія, як ти кажеш, «визнавати кордони одне одного». Але дуже цікава, бо відкриває світ іншої людини, яку ти любиш.

    Наш 7 рік подарував чимало випробувань у житті та роботі. Але ми вийшли з них разом, тримаючись за руки та дивлячись одне одному в очі. І коли я бачу твою посмішку та сяюче обличчя у хвилини, коли ти щаслива, – весь світ може зачекати. Цього дня біля океану, як і сім років тому в Ієрусалимі, так і сім років потому, куди б не занесло нас життя. Цьом», – написав Ткаченко.

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    Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)
    Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)
    Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)
    Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)

    Нагадаємо, Олександр Ткаченко та Анна Бараннік обвінчалися в Єрусалимі у січні 2015 року. У зв'язку із тодішньою ситуацією в державі, пара вирішила не влаштовувати гучних урочистостей та весільної вечірки. Таїнство вінчання відбулося у Єрусалимі відразу після різдвяних свят у присутності найближчих родичів та друзів.

    фото: jetsetter

    фото: jetsetter

    Раніше «Главком» писав, скільки заробляє міністр Ткаченко.

    Нагадаємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

    Теги: історія міністр шлюб Олександр Ткаченко
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    Міністр Ткаченко зворушливо привітав дружину із сімейним святом (фото)