Нове лігво російських шпигунів посеред Європи. The Financial Times назвала країну

Швейцарія є останньою країною Західної Європи, яка не висилала співробітників російських посольств

Багато російських шпигунів осіли в Женеві

Центром російського шпигунства стала Швейцарія. Там зупиняються вислані з європейських країн російські дипломати та шпигуни. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт швейцарської розвідслужби (FIS).

Зазначається, що особливо багато російських шпигунів осіли в Женеві, де розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій – ООН, ВООЗ чи СОТ. Також через Женеву легко можна потрапити до Франції і далі в будь-які країни ЄС, оскільки кордон у цьому місці має скоріше номінальний характер.

«Ми вважаємо, що у російських дипломатичних та консульських представництвах у Женеві знаходяться кілька десятків офіцерів ГРУ, які працюють на російську розвідку», – йдеться у звіті швейцарської розвідслужби.

З початку вторгнення Росії в Україну Швейцарія залишилася останньою країною Західної Європи, яка не висилала співробітників російських посольств.

Раніше повідомлялося, що влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали, що забороняє експорт озброєння до країн, що воюють.

Також Швейцарія заявила, що готова виступити посередником між Україною та Росією і пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин.