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    Швейцарія гальмує постачання важкого озброєння Україні

    Минулого місяця Швейцарія відхилила прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні - Швейцарія гальмує постачання важкого озброєння Україні
    Минулого місяця Швейцарія відхилила прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні
    фото з відкритих джерел

    Країна заблокувала Німеччині реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва

    Нейтральна Швейцарія загальмувала постачання німецької бронетехніки до України, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які б Київ хотів отримати від Берліна. Про це повідомив Reuters з посиланням на швейцарську газету SonntagsZeitung.

    Газета цитує представника Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який повідомив, що отримав два запити від Німеччини щодо передачі Україні швейцарських боєприпасів.

    «На обидва запити Німеччини було надано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали», – йдеться у заяві прессекретаря SECO.

    Швейцарія раніше відійшла від свого нейтралітету і підтримала санкції Європейського Союзу проти Росії. Але заявляла, що її нейтральний статус все ж не дає змоги постачати зброю в зони конфлікту.

    Так, минулого місяця Швейцарія відхилила прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією і пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин.

    Читайте також: Який нейтралітет (не) потрібен Україні
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Швейцарія гальмує постачання важкого озброєння Україні