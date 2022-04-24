Швейцарія гальмує постачання важкого озброєння Україні

Країна заблокувала Німеччині реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва

Нейтральна Швейцарія загальмувала постачання німецької бронетехніки до України, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які б Київ хотів отримати від Берліна. Про це повідомив Reuters з посиланням на швейцарську газету SonntagsZeitung.

Газета цитує представника Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який повідомив, що отримав два запити від Німеччини щодо передачі Україні швейцарських боєприпасів.

«На обидва запити Німеччини було надано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали», – йдеться у заяві прессекретаря SECO.

Швейцарія раніше відійшла від свого нейтралітету і підтримала санкції Європейського Союзу проти Росії. Але заявляла, що її нейтральний статус все ж не дає змоги постачати зброю в зони конфлікту.

Так, минулого місяця Швейцарія відхилила прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією і пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин.