Швейцарія хоче виступити посередником між Україною та Росією
Президент Швейцарії планує відвідати кордон Польщі з Україною
Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією і пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин. Про це повідомляє RFI.
Відповідну заяву зробив президент швейцарської держави Ігнаціо Кассіс 19 березня.
«Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори», - зазначив він.
Окрім цього, президент Швейцарії додав, що у понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.
Нагадаємо, 19 березні у своєму відеозверненні до швейцарців президент України Володимир Зеленський закликав швейцарський бізнес припинити співпрацю з РФ, а банки заморозити активи тих, хто розв’язав війну.
Раніше компанія Nestle повідомляла, що зупиняє інвестиції в РФ і відмовляється від реклами у цій країні. При цьому російські заводи Nestle продовжують роботу в штатному режимі.