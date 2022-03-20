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    Швейцарія хоче виступити посередником між Україною та Росією

    Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що його країна готова грати посередницьку роль між Україною та РФ - Швейцарія хоче виступити посередником між Україною та Росією
    Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що його країна готова грати посередницьку роль між Україною та РФ

    Президент Швейцарії планує відвідати кордон Польщі з Україною

    Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією і пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин. Про це повідомляє RFI.

    Відповідну заяву зробив президент швейцарської держави Ігнаціо Кассіс 19 березня.

    «Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори», - зазначив він.

    Окрім цього, президент Швейцарії додав, що у понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.

    Нагадаємо, 19 березні у своєму відеозверненні до швейцарців президент України Володимир Зеленський закликав швейцарський бізнес припинити співпрацю з РФ, а банки заморозити активи тих, хто розв’язав війну.

    Раніше компанія Nestle повідомляла, що зупиняє інвестиції в РФ і відмовляється від реклами у цій країні. При цьому російські заводи Nestle продовжують роботу в штатному режимі.

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    Теги: росія окупанти Швейцарія війна Україна окупація #stoprussia
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    Швейцарія хоче виступити посередником між Україною та Росією