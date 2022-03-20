Швейцарія хоче виступити посередником між Україною та Росією

Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що його країна готова грати посередницьку роль між Україною та РФ

Президент Швейцарії планує відвідати кордон Польщі з Україною

Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією і пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин. Про це повідомляє RFI.

Відповідну заяву зробив президент швейцарської держави Ігнаціо Кассіс 19 березня.

«Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори», - зазначив він.

Окрім цього, президент Швейцарії додав, що у понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.

Нагадаємо, 19 березні у своєму відеозверненні до швейцарців президент України Володимир Зеленський закликав швейцарський бізнес припинити співпрацю з РФ, а банки заморозити активи тих, хто розв’язав війну.

Раніше компанія Nestle повідомляла, що зупиняє інвестиції в РФ і відмовляється від реклами у цій країні. При цьому російські заводи Nestle продовжують роботу в штатному режимі.

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