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Новий напад в Єрусалимі, є загиблі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Новий напад в Єрусалимі, є загиблі
Автомобіль врізався в стовп і зупинився на тротуарі під автобусною зупинкою
фото: Reuters

В Єрусалимі автомобіль врізався в автобусну зупинку

Внаслідок наїзду автомобіля на автобусну зупинку у східному Єрусалимі загинули двоє ізраїльтян. Про це повідомляє BBC.

Напад стався на перехресті Рамот. Поліція повідомляє, що водія, 31-річного палестинця зі Східного Єрусалиму, було нейтралізовано на місці.

За даними медиків, постраждали п'ятеро людей.

Внаслідок аварії загинули шестирічна дитина та 20-річний чоловік.

На кадрах з місця події на північній околиці міста видно синій автомобіль Mazda, який врізався в стовп і зупинився на тротуарі під автобусною зупинкою.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що має намір вжити негайних заходів, щоб опечатати та знести будинок терориста.

Нагадаємо, 27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги «Атерет Авраам» у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянам. Він убив сімох і поранив трьох людей.

Згодом пресслужба посольства України в Ізраїлі повідомила, що під час терористичного акту у Єрусалимі 27 січня загинув один українець

 28 січня в Ізраїлі на місці археологічних розкопок «Місто Давида» в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували.

 

Теги: Ізраїль теракт Єрусалим

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